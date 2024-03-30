İtalya'da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar - Son Dakika
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İtalya'da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar

İtalya'nın Valle d'Aosta bölgesindeki Breuil-Cervinia Kayak Merkezi'nde etkili olan şiddetli fırtınada telesiyej savruldu ve bazı yolcular mahsur kaldı. Fırtına nedeniyle telesiyejde yaşanan korku dolu anlar, ziyaretçiler tarafından kaydedilen görüntülerde görüldü. Olayın ardından kurtarma ekipleri tarafından mahsur kalan yolcular kurtarıldı ve herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

30.03.2024 18:58  Güncelleme: 19:07
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- İtalya'da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar

ROMA - İtalya'da etkili olan şiddetli fırtınada bir kayak merkezindeki telesiyej savrulurken bazı yolcular mahsur kaldı.

İtalya'nın Valle d'Aosta bölgesindeki Breuil-Cervinia Kayak Merkezini şiddetli fırtına vurdu. Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle telesiyejde korku dolu anlar yaşandı. Kayak merkezindeki ziyaretçiler tarafından çekilen görüntülerde, telesiyejin şiddetli fırtınada savrulduğu, bazı yolcuların mahsur kaldığı görüldü. 28 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin kayak merkezinin işletmesinden yapılan açıklamada, mahsur kalan yolcuların kısa süre sonra kurtarıldığı, yaralanan olmadığı belirtildi. Telesiyejin fırtına nedeniyle kapatıldığı, mahsur kalanların üst istasyona giden son kayakçılar olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İtalya'da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar - Son Dakika

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