- İtalya'da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar
ROMA - İtalya'da etkili olan şiddetli fırtınada bir kayak merkezindeki telesiyej savrulurken bazı yolcular mahsur kaldı.
İtalya'nın Valle d'Aosta bölgesindeki Breuil-Cervinia Kayak Merkezini şiddetli fırtına vurdu. Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle telesiyejde korku dolu anlar yaşandı. Kayak merkezindeki ziyaretçiler tarafından çekilen görüntülerde, telesiyejin şiddetli fırtınada savrulduğu, bazı yolcuların mahsur kaldığı görüldü. 28 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin kayak merkezinin işletmesinden yapılan açıklamada, mahsur kalan yolcuların kısa süre sonra kurtarıldığı, yaralanan olmadığı belirtildi. Telesiyejin fırtına nedeniyle kapatıldığı, mahsur kalanların üst istasyona giden son kayakçılar olduğu ifade edildi.
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Masatlı, seçimlerin demokrasinin temel taşlarından olduğunu vurgulayarak, güvenli bir ortamın sağlanması için tüm güvenlik güçlerinin hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Seçim günü 8 bin 424 güvenlik personelinin görev yapacağını ifade eden Masatlı, vatandaşların gönül rahatlığıyla oy kullanabilmesi için tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yerel seçimler nedeniyle sabah saat 08.00'den itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurullarının çevresi dahil olmak üzere bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılacak yollar arasında YSK binası çevresi, İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları bulunuyor.
Konya-Karaman kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Kazada yaralanan sürücü Bekir Taşkın tedavisinin ardından gözaltına alındı ve tutuklandı. Taşkın, araç kullanırken epilepsi nöbeti geçirdiğini ve sonrasında olanları hatırlamadığını söyledi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Altınok, yürüyüşte Çubuklulardan destek isteyerek, ilçenin ulaşım sorununu çözeceklerini ve emeklilere ulaşımın sınırsız olacağını söyledi. Altınok'un yanında AK Parti ve MHP ilçe başkanları da yer aldı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, binanın zemin katındaki inşaat malzemelerinin bilinmeyen bir sebeple tutuşması sonucu çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yarın yapılacak yerel seçimlere ilişkin propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle sona erdi. Siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları da kaldırıldı. Bir araç kaplama ve dijital baskı işletmesinde çalışan Mert Ozan Yılmaz, çalışmaların hala devam ettiğini belirtti.
Almanya'nın Solingen kentinde çıkan yangında hayatını kaybeden Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı aileden 4 kişi için yürüyüş ve anma programı düzenlendi. Yürüyüşe katılan göstericiler, adalet taleplerini dile getirdi. Anma töreninde ise Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Törene Türkiye'nin Köln Başkonsolosu, Bulgaristan'dan gelen HÖH Partisi yetkilileri ve yangında hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Konuşmalarında, olayın arka planının aydınlatılması ve ayrımcılığa karşı mücadele çağrısı yapıldı.
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