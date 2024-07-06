İtalya'da Milano Havalimanı'na Berlusconi'nin adı verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'da Milano Havalimanı'na Berlusconi'nin adı verilecek

İtalya'nın Milano kentinde bulunan Malpensa Havalimanı'na, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin adının verileceği açıklandı. İtalyan Sivil Havacılık Kurumu'nun da onayladığı bu karar, Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini tarafından duyuruldu. Berlusconi, iş, siyaset ve spor hayatına damga vurmuş bir isim olarak biliniyor. 1994-2011 yılları arasında 4 hükümete liderlik eden Berlusconi, aynı zamanda Milan Futbol Kulübü'nün başkanlığını yapmıştır.

06.07.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da Milano kentinin havalimanı Malpensa'ya, geçen yıl hayatını kaybeden eski Başbakan ve iş insanı Silvio Berlusconi'nin adının verileceği bildirildi.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin Milano Malpensa Havalimanı'na Berlusconi'nin adının verilmesi yönündeki teklifini, İtalyan Sivil Havacılık Kurumunun (ENAC) yönetim kurulunun da onayladığını duyurdu.

Kendisini kasteden Salvini, "Ulaştırma Bakanı'nın da buna 'tamam' diyeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Salvini, Berlusconi'nin anısı için böyle bir karara imza atmaya hazır olduğunu kaydetti.

İtalya'da iş, siyaset ve spor hayatına damgasını vuran Silvio Berlusconi, geçen yıl bir dizi sağlık sorunu yaşadıktan sonra 12 Haziran 2023'te doğum yeri olan Milano'da 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

İş insanı, medya patronu, Milan Başkanı ve Başbakan: Silvio Berlusconi

İtalya'da iş insanı ve medya patronuyken 1994'te siyasete atılan Berlusconi, 1994-2011 döneminde 4 hükümete liderlik ederek, toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olmuştu.

Berlusconi, 1986-2017 döneminde aynı zamanda İtalya Birinci Futbol Kulübü (Serie A) Milan'ın başkanlığını yapmıştı. Berlusconi, yaptığı yatırımlarla Milan kulübünün hem İtalya hem Avrupa'da şampiyonluklar elde etmesinde büyük rol oynamıştı.

İtalyan siyasetinde son 30 yıla damgasını vuran Silvio Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde renkli kişiliği ve karakterinin yanı sıra sık sık siyasi rakipleriyle girdiği polemikler, hakkındaki seks skandalları, yolsuzluk iddiaları ve aldığı cezalarla da gündemde yer tutmuştu.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Malpensa Havalimanı, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Siyaset, Futbol, Milano, İtalya, Milan, Spor, Havacılık, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Milano Havalimanı'na Berlusconi'nin adı verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:25 Günlük kiralık evde ölüm randevusu Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu
14:15 Köfn grubu dağıldı Solist Salman Tin tek başına konser verdi Köfn grubu dağıldı! Solist Salman Tin tek başına konser verdi
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:42 Bolu’da genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı Bolu'da genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 15:42:03. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da Milano Havalimanı'na Berlusconi'nin adı verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement