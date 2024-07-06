İtalya'da Milano Havalimanı'na Berlusconi'nin adı verilecek

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İtalya'da Milano kentinin havalimanı Malpensa'ya, geçen yıl hayatını kaybeden eski Başbakan ve iş insanı Silvio Berlusconi'nin adının verileceği bildirildi.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin Milano Malpensa Havalimanı'na Berlusconi'nin adının verilmesi yönündeki teklifini, İtalyan Sivil Havacılık Kurumunun (ENAC) yönetim kurulunun da onayladığını duyurdu.

Kendisini kasteden Salvini, "Ulaştırma Bakanı'nın da buna 'tamam' diyeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Salvini, Berlusconi'nin anısı için böyle bir karara imza atmaya hazır olduğunu kaydetti.

İtalya'da iş, siyaset ve spor hayatına damgasını vuran Silvio Berlusconi, geçen yıl bir dizi sağlık sorunu yaşadıktan sonra 12 Haziran 2023'te doğum yeri olan Milano'da 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

İş insanı, medya patronu, Milan Başkanı ve Başbakan: Silvio Berlusconi

İtalya'da iş insanı ve medya patronuyken 1994'te siyasete atılan Berlusconi, 1994-2011 döneminde 4 hükümete liderlik ederek, toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olmuştu.

Berlusconi, 1986-2017 döneminde aynı zamanda İtalya Birinci Futbol Kulübü (Serie A) Milan'ın başkanlığını yapmıştı. Berlusconi, yaptığı yatırımlarla Milan kulübünün hem İtalya hem Avrupa'da şampiyonluklar elde etmesinde büyük rol oynamıştı.

İtalyan siyasetinde son 30 yıla damgasını vuran Silvio Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde renkli kişiliği ve karakterinin yanı sıra sık sık siyasi rakipleriyle girdiği polemikler, hakkındaki seks skandalları, yolsuzluk iddiaları ve aldığı cezalarla da gündemde yer tutmuştu.