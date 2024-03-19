İtalya'da Müslüman öğrencilerin bayram tatili kararı tepki çekti

İtalya'da öğrencilerinin önemli bir kısmı Müslüman olan bir ilkokulda, okul yönetiminin bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etmesi, sağ koalisyon iktidarı bakanlarının tepkisini çekti.
Ülke basınındaki haberlere göre, kuzeydeki Milano kentine bağlı Pioltello'da bulunan ve adını Pakistan'da çocuk işçiliğine karşı mücadele eden Hristiyan Pakistanlı Iqbal Masih'ten alan ilkokulun yönetimi, eğitim verdiği 1200 öğrenciden yaklaşık yüzde 40'ının Müslüman olması sebebiyle bu sene Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etti.
Okul yönetiminin, önceki yıllarda ramazan bayramlarında çok sayıda çocuğun devamsızlık yapması nedeniyle bu yıl böyle bir karar aldığı belirtildi.
Söz konusu karar, ülkede tartışmalara yol açarken, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarından okul yönetimine tepkiler yükseldi.
İslam ve göç karşıtı tezleriyle bilinen iktidarın küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, X hesabından, "Bazıları 'rencide etme' korkusuyla sınıflardaki haç gibi Katolik sembollerini okullarından kaldırmak isterken, Milano'da bir okul müdürü, ramazan sonu için okulda tatil ilan ediyor. Ülkemizin değerlerine, kimliğine, geleneklerine aykırı ve kabul edilemez bir tercih. Bu bizim istediğimiz İtalya ve Avrupa modeli değil." yorumunu yaptı.
Salvini'ye bir dönem danışmanlık da yapan sağ tandanslı siyasilerden ve Meloni hükümetinde Eğitim Bakanlığını üstlenen Giuseppe Valditara da "Açıkçası okullar doğrudan veya dolaylı olarak yeni tatiller düzenleyemez. Bu bir hukuk meselesi, siyasi kavga değil." açıklamasını yaptı.
Valditara, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda da "Pioltello'daki okulun ramazan nedeniyle dersleri askıya almasıyla ilgili olarak bakanlığın yetkili makamlarından, bölgedeki eğitim müfredatından sapmaya yol açan bu kararın gerekçelerinin doğrulanması ve bunların uygunluğunun incelemesini talep ettim." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden ve belde sakinlerinden siyasilere tepki
Pioltello Beldesi Belediye Başkanı Ivonne Cosciotti ise okul yönetiminin kararına destek vererek, nüfusunun yüzde 20'sini yabancıların oluşturduğu beldede bunun bir "medeniyet göstergesi" olduğunu belirtti.
İtalyan ANSA ajansına konuşan bazı okul öğrencileri ve Pioltello'da yaşayan Müslüman sakinler de bakanların ve siyasilerin okul yönetimine karşı açıklamalarına tepki göstererek, "Sadece bir gün. Bunda ne sorun var anlamıyoruz ama bunu sadece Salvini söylüyor. Biz burada nüfusun yarısını oluşturuyoruz ve sadece bayramımızı kutlamak için bir gün istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İtalya'da Müslüman öğrencilerin bayram tatili kararı tepki çekti - Son Dakika
Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerinde aday olan Münevver Adan, seçim ofisi olarak kullandığı yerde kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından ikinci kez silahlı saldırıya uğradı. Adan, saldırıların tekrarlanmasından endişe ediyor ve can güvenliğinden endişe duyuyor. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
İngiltere ve İrlanda'da düzenlenen anma programlarıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı. Türk Hava Şehitliği'nde yapılan törene diplomatlar, sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşları katıldı. İrlanda'da ise Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törende şehitler ve İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun engellendiği yönündeki iddiasına cevap vererek, İstanbul'un 7 milyar dolarlık kaynağının nerede olduğunu sordu. Kurum, İstanbul'un kaynaklarının yeterli olduğunu belirterek, bütçenin yatırıma ayrılması halinde vaatlerin gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Ayrıca, Kanal İstanbul projesinin öncelikleri arasında olmadığını ve İstanbul Belediyesi'nin rant olarak görülmeyeceğini vurguladı. Kurum, su sorununu çözeceklerini, taksi yönetimini tek merkezden sağlayacaklarını, sokak hayvanlarına bakım merkezleri ve yaşam alanları oluşturacaklarını, dijital beyaz masa ile sorunların çözümünü takip edeceklerini ve ulaşım sorununu çözeceklerini söyledi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 8 gram esrar ve 5 gram metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıkan bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp aşağı düştü. Ağır yaralanan genç, cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç hakkında inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıkan bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayarak aşağı düştü. Olay anı cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?