İtalya'da Müslüman öğrencilerin bayram tatili kararı tepki çekti - Son Dakika
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İtalya'da Müslüman öğrencilerin bayram tatili kararı tepki çekti

İtalya'da bir ilkokul yönetiminin, öğrencilerinin çoğunluğunun Müslüman olması sebebiyle Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etmesi, sağ koalisyon iktidarının tepkisine neden oldu. Karar, Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ve Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara tarafından eleştirildi. Ancak, Pioltello Beldesi Belediye Başkanı ve bazı öğrenciler ile Müslüman sakinler, bu karara destek vererek, sadece bir gün tatil istediklerini belirttiler.

19.03.2024 01:27  Güncelleme: 01:31
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İtalya'da öğrencilerinin önemli bir kısmı Müslüman olan bir ilkokulda, okul yönetiminin bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etmesi, sağ koalisyon iktidarı bakanlarının tepkisini çekti.

Ülke basınındaki haberlere göre, kuzeydeki Milano kentine bağlı Pioltello'da bulunan ve adını Pakistan'da çocuk işçiliğine karşı mücadele eden Hristiyan Pakistanlı Iqbal Masih'ten alan ilkokulun yönetimi, eğitim verdiği 1200 öğrenciden yaklaşık yüzde 40'ının Müslüman olması sebebiyle bu sene Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etti.

Okul yönetiminin, önceki yıllarda ramazan bayramlarında çok sayıda çocuğun devamsızlık yapması nedeniyle bu yıl böyle bir karar aldığı belirtildi.

Söz konusu karar, ülkede tartışmalara yol açarken, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarından okul yönetimine tepkiler yükseldi.

İslam ve göç karşıtı tezleriyle bilinen iktidarın küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, X hesabından, "Bazıları 'rencide etme' korkusuyla sınıflardaki haç gibi Katolik sembollerini okullarından kaldırmak isterken, Milano'da bir okul müdürü, ramazan sonu için okulda tatil ilan ediyor. Ülkemizin değerlerine, kimliğine, geleneklerine aykırı ve kabul edilemez bir tercih. Bu bizim istediğimiz İtalya ve Avrupa modeli değil." yorumunu yaptı.

Salvini'ye bir dönem danışmanlık da yapan sağ tandanslı siyasilerden ve Meloni hükümetinde Eğitim Bakanlığını üstlenen Giuseppe Valditara da "Açıkçası okullar doğrudan veya dolaylı olarak yeni tatiller düzenleyemez. Bu bir hukuk meselesi, siyasi kavga değil." açıklamasını yaptı.

Valditara, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda da "Pioltello'daki okulun ramazan nedeniyle dersleri askıya almasıyla ilgili olarak bakanlığın yetkili makamlarından, bölgedeki eğitim müfredatından sapmaya yol açan bu kararın gerekçelerinin doğrulanması ve bunların uygunluğunun incelemesini talep ettim." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden ve belde sakinlerinden siyasilere tepki

Pioltello Beldesi Belediye Başkanı Ivonne Cosciotti ise okul yönetiminin kararına destek vererek, nüfusunun yüzde 20'sini yabancıların oluşturduğu beldede bunun bir "medeniyet göstergesi" olduğunu belirtti.

İtalyan ANSA ajansına konuşan bazı okul öğrencileri ve Pioltello'da yaşayan Müslüman sakinler de bakanların ve siyasilerin okul yönetimine karşı açıklamalarına tepki göstererek, "Sadece bir gün. Bunda ne sorun var anlamıyoruz ama bunu sadece Salvini söylüyor. Biz burada nüfusun yarısını oluşturuyoruz ve sadece bayramımızı kutlamak için bir gün istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Ramazan Bayramı, Matteo Salvini, İtalya, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Müslüman öğrencilerin bayram tatili kararı tepki çekti - Son Dakika

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