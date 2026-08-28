İtalya'da Orman Yangınları Can Alıyor - Son Dakika
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İtalya'da Orman Yangınları Can Alıyor

İtalya\'da Orman Yangınları Can Alıyor
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Sicilya ve Sardinya'da aşırı sıcaklarla birlikte çıkan orman yangınları sürüyor; 100'den fazla kişi tahliye edildi.

İtalya'nın Sicilya ve Sardinya adalarının farklı noktalarında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Orta ve güney bölgeleri Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunan ülkenin, iki büyük adasında orman yangınları çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sicilya Adası'nda Palermo yakınlarındaki Pianetto'da öğleden sonra çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri ile orman işçileri arazözlerle karadan, jandarma da helikopterle havadan müdahale etti.

Ekipler, alevlerin bazı noktalarda evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, hava sıcaklıklarının 46 dereceye kadar ulaştığı ülkenin batısındaki Sardinya Adası'nda da Arzana beldesi yakınlarında çıkan orman yangını endişeye yol açtı.

Yetkililer, alevler dolayısıyla risk altındaki bölgede bulunan 100'den fazla kişinin tahliye edilmesi talimatını verdi.

İtalyan itfaiyesi de karadaki ekiplere ek olarak, 2 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopterle alevleri kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Orman Yangınları Can Alıyor - Son Dakika

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