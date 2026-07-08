İtalya'da Orman Yangınlarıyla Mücadele - Son Dakika
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İtalya'da Orman Yangınlarıyla Mücadele

08.07.2026 23:05
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Piyemonte ve Sardinya'daki orman yangınları sürerken, itfaiye havadan müdahaleye devam ediyor.

İtalya'nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesi ile batısındaki Sardinya Adası'ndaki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İtalyan itfaiyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Piyemonte bölgesinden geçen Alp Dağları'nın Vercelli, Verbano-Cussio-Ossola ve Torino arasındaki kısımda 8 noktada orman yangınları sürüyor.

İtfaiye, 7 yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle havadan yangına müdahale ediyor.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Piyemonte bölgesindeki yangınların 5 Temmuz'da başladığı ve rüzgarın etkisiyle deniz seviyesinden yaklaşık 1900 metre yükseklikteki noktalara hızla yayıldığı aktarıldı.

Yüksek kesimlere karadan ulaşılamaması dolayısıyla yangına belli noktalarda sadece havadan müdahale edilebildiği belirtilen haberlerde, bunun da söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Diğer taraftan Sardinya Adası'nın güneyindeki Cagliari kenti yakınlarında da makilik alanda çıkan yangının yaklaşık 100 hektarlık bir alanda etkili olduğu kaydedildi.

Yangına karadan itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiği, ayrıca 1 yangın söndürme uçağı ile 5 helikopterin söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Ülkenin orta kesimindeki Floransa kenti yakınlarında da 20 hektarlık çalılık alanda yangın çıktığı ve alevlerin büyümeden kontrol altına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Orman Yangınlarıyla Mücadele - Son Dakika

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