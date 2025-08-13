İtalya\'da Otel Sistemlerine Siber Saldırı

Sevilen tatil destinasyonlarından İtalya'da rezervasyon sistemlerine düzenlenen siber saldırıyla otellerde konaklayan binlerce misafirin kimlik bilgileri çalındı. Verilerin Darknet'te dolaşımda olduğu bildirildi.İtalya'da bir hacker grubunun otellerin rezervasyon sistemlerine düzenlediği siber saldırıda binlerce otel misafirinin kimlik bilgilerini çaldığı bildirildi. Otellere giriş sırasında kayıt için teslim edilen kimlik belgelerindeki bilgilerin "Mydocs" adlı bir hacker grubunun eline geçtiği kaydedildi. İtalyan polisinden yapilan açıklamaya göre, söz konusu grup, otellerde konaklayan misafirlere ait 70 bin belgeyi birkaç gündür internette yüksek fiyatlara satışa sunuyor.

Saldırılardan, Venedik ve Trieste gibi sevilen şehirlerin yanı sıra Capri adasındaki lüks otellerin de etkilendiği bildiriliyor. İspanya'nın Mallorca adasındaki lüks bir otelin de siber saldırıdan etkilendiği açıklandı.

İtalyan polisinin verdiği bilgiye göre, hackerlar Haziran ayından bu yana farklı otellerin rezervasyon sistemlerine yasa dışı yollarla sızdı. Bu sayede, tatilcilerin ve iş insanlarının resepsiyona verdiği pasaport, kimlik kartı ve diğer kimlik belgelerinin tarama ile yüksek çözünürlüklü kopyalarını ele geçirdi. İtalya Dijital Ajansı'na (Agid) göre, bu belgeler şimdi Darknet'te piksellenmiş bir şekilde 800 ila 10 bin euro arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Oteller otomatik dijitalleştirme sistemleri kullanıyor

İtalyan "Corriere del Veneto" gazetesinin haberine göre, veri hırsızlığından etkilenen yerlerden biri de Venedik'teki dört yıldızlı "Ca' dei Conti" oteli. Sadece bu otelden konaklayan misafirlere ait 38 bin belgenin çalındığı belirtiliyor.

İtalya'da da otellere giriş yaparken kimlik belgesi ibraz etmek zorunlu ve orada da bu belgeler küresel çapta olduğu gibi resepsiyonlar tarafından kopyalanarak saklanıyor. Çok sayıda otel bu uygulama sürecini otomatik şekilde dijitalleştiren bazı bilgisayar uygulamalarından faydalanıyor.

Polisin açıklamasına göre hackerlar, sadece İtalyan vatandaşlarının değil, yabancı otel misafirlerinin de verilerini ele geçirdi. Verileri çalınan kişilerin milliyetleri hakkında ise resmi makamlar şimdiye kadar ayrıntılı bilgi vermedi.

