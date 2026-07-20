İtalya'da Po Nehri'nde Tuzlu Su Tehdidi - Son Dakika
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İtalya'da Po Nehri'nde Tuzlu Su Tehdidi

20.07.2026 08:38
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Aşırı sıcaklar Po Nehri'nde su seviyesini düşürerek tarımı olumsuz etkiliyor, tuzlu su girişi artıyor.

İtalya'da yaz başından bu yana etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesiyle, Adriyatik Denizi'nin tuzlu suyu nehir deltasından iç kısımlara doğru girmeye başladı.

Ülkenin kuzeybatısından doğudaki Adriyatik Denizi'ne kadar uzanan ve çok sayıda tarım arazisi için doğal su kaynağı olan Po Nehri'nde, haziran ayından bu yana süren rekor düzeydeki sıcaklıkların da etkisiyle kuraklık riskinin yanı sıra tarımsal üretim için tuzlu su riski baş gösterdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Po Nehri'ndeki su akışı yüzde 65 azalırken, bu durum Adriyatik Denizi'nden tuzlu suyun, nehrin denize döküldüğü noktadan yaklaşık 18 kilometre kadar içerilere girmesine neden oldu.

Bu nedenle bazı yerlerde Po'dan beslenen sulama kanalları kapatılırken, birçok tarım arazisine verilen su kesildi.

Po deltasına tuzlu deniz suyu girmesi, tarıma elverişli toprakların tuzlanmasına ve dolayısıyla tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesine neden oldu.

AA ekibi, Po Nehri'nin Adriyatik Denizi'ne döküldüğü Veneto Bölgesi'ndeki Scardovari beldesinde özellikle nehrin akıntı yönünün tersine denizden iç kısımlara doğru olan tuzlu su girişini engellemeye yönelik konulan bariyerleri ve tarım arazilerini dronla görüntüledi.

Scardovari'de ayçiçeği tarlası bulunan çiftçi Federica Vidali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır burada çiftçilik yaptığını belirtti.

Vidali, "Burası ayçiçeği tarlam. Gördüğünüz gibi, birçoğu eksik." dedi.

Buradaki sorunun, Po havzasına sızan tuzlu deniz suyu olduğunu ifade eden Vidali, "Ne yazık ki bu bizim için yeni bir sorun değil, neredeyse her yıl düzenli olarak tekrar ediyor. Bu yüzden ürünlerimizi sulayamıyoruz." diye konuştu.

Vidali, çiftçiler olarak çaresiz kaldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Eğer sulama kanallarımızda yeterli su bulunsaydı bu sorunu rahatlıkla yönetebilir, ürünlerimizi hasat dönemine kadar sağlıklı şekilde yetiştirebilir ve ekonomik olarak da gelir elde edebilirdik ancak bugün itibarıyla deltada bu bizim için mümkün değil."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Po Nehri'nde Tuzlu Su Tehdidi - Son Dakika

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