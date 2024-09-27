İtalya'da Sağlık Çalışanlarına Şiddete Cezalar Artıyor

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İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, ülkede son haftalarda özellikle kamu hastanelerinde doktor ve hemşirelere yönelik artan saldırılara karşı önlem olması amacıyla saldırganlara yönelik cezaları artırma kararı aldı.

Adalet Bakanı Carlo Nordio, bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar için hapis cezasını en fazla 5 yıla kadar arttıran yeni bir yasa tasarısını kabul ettiklerini açıkladı.

Sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Nordio, hazırladıkları yeni yasa tasarısının, saldırganlar için hapis cezasını 5 yıla çıkarılmasını ve 10 bin avroya varan para cezası uygulanmasını öngördüğünü bildirdi.

Nordio, bunun caydırıcı bir etkisi olacağını ifade etti.

Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano da toplantıda "Ameliyathanelerde ve acil servislerde büyük fedakarlıklarla çalışan kişilerin saldırıya uğramasına, dövülmesine ve hastaneler gibi temel ortamların harap edilmesine tahammül edilemez." dedi.

Mantovano, hükümetin niyetinin, bir sonraki bütçe kanununa, bu saldırılardan en çok etkilenen sağlık tesislerine video gözetim sistemlerinin kurulumu için yeterli mali kaynak ayıracak bir düzenleme getirmek olduğunu da söyledi.

Ülkede eylül ayı başında Foggia kentinde bir operasyonda hayatını kaybeden genç bir kadının öfkeli yakınlarının, ameliyatı yapan doktor ve hemşireleri hastanede kovalaması, sağlık çalışanlarının kendilerini bir odaya kilitleyerek korumaya çalışması ve bu anların sosyal medyaya yansıması kamuoyunda tepki toplamıştı.