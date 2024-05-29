İtalya'da tatbikat sırasında 3 polis uçurumdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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İtalya'da tatbikat sırasında 3 polis uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

İtalya\'da tatbikat sırasında 3 polis uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

İtalya'nın kuzeyindeki Alp dağlarında gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatı sırasında 3 polis uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Mali Polis'e bağlı olan polislerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

29.05.2024 17:50
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İtalya'da Mali Polisin (GDF), ülkenin kuzeyindeki Alp dağlarında gerçekleştirdiği tatbikat sırasında 3 polisin uçurumdan düşerek can verdiği bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Sondrio vilayetine bağlı Val Masino beldesinde GDF tarafından arama kurtarma tatbikatı yapıldığı belirtildi.

Haberlerde, tatbikat sırasında Alp dağlarındaki karakolda görevli 32, 25 ve 22 yaşlarındaki 3 mali polisin uçurumdan düşerek yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ülkede mali, vergi kaçakçılığı ve gümrük muhafazası gibi alanlardan sorumlu GDF'nin bağlı olduğu Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, yaptığı yazılı açıklamada, "Val Masino'da bir tatbikat sırasında trajik bir şekilde ölen GDF'nin dağ kurtarma ekibindeki üç genç askerin ailelerinin acısını paylaşıyorum. Hepimizi derinden etkileyen hadise nedeniyle GDF'ye başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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