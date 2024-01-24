İtalya\'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar, sendikaların çağrısıyla iş yerlerinde güvenliklerinin sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarda artış talebiyle 24 saatlik greve gitti.

İtalyan basınındaki haberlere göre, farklı sendikaların çağrısıyla ulaşım sektöründe çalışanlar, bu yılki ilk 24 saatlik grevini yaptı.

Sendikalar, hükümetten ve ilgili işveren kuruluşlardan iş yerlerinde güvenliklerinin sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarda artış gibi talepleri olduğunu belirtti.

Grev, özellikle başkent Roma ve Milano gibi büyük şehirlerde, metro, tramvay ve otobüs seferleri gibi kent içi toplu taşımayı olumsuz etkiledi.

Başkent Roma'da da çok sayıda belediye otobüsü şoförü de sabah işe gidiş saatlerinde kısıtlı olarak sefer yaptıktan sonra iş bırakma eylemine katıldı ve seferlerini durdurdu.

Roma'nın merkezi tren istasyonu Termini'de de grevden habersiz yolcuların çaresizce otobüs beklediği görüldü.

Greve katılımın ülkenin diğer kentlerinde de yoğun olduğu, bu nedenle pek çok İtalyan kentinde şehir içi trafiğin aksamasına ve araç trafiğinin yoğunlaşmasına yol açtığı belirtildi.