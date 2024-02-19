İtalya\'da yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası: En az 25 yaralı

İtalya'nın kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan ana arterlerden A1 otoyolunda, sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle yaşanan zincirleme trafik kazasında en az 25 kişi yaralandı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, A1 otoyolunun kuzeydeki Piacenza ile Parma kentleri arasında Bolonya istikametinde, sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır en az 25 kişi yaralandı.
Çok sayıda itfaiye ekibinin katıldığı çalışmada, araçlarında sıkışanlar bulundukları yerden çıkarılırken, durumu ağır olan 2 yaralı Parma kentindeki hastanelere kaldırıldı.
Zincirleme kaza nedeniyle A1 otoyolunun Piacenza ile Parma arası ilk aşamada kurtarma ekiplerinin kaza alanına ulaşabilmesi için çift yönlü ulaşıma kapatılırken, daha sonra otoyolun Milano istikameti tekrar trafiğe açıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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