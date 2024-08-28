İtalya'da Yoğun Yağış Sonucu Sel ve Toprak Kayması: 2 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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İtalya'da Yoğun Yağış Sonucu Sel ve Toprak Kayması: 2 Kişi Kayboldu

İtalya'nın kuzey ve orta kesimlerindeki bölgelerde süren yoğun yağışlar, güneydeki bazı vilayetlerde sel ve taşkınlara neden oldu. Campania Bölgesi'ndeki Talanico beldesinde yaşanan toprak kayması sonucu 2 kişi kayboldu. İtfaiye ve güvenlik güçleri kayıpları arama çalışmalarına devam ediyor.

28.08.2024 03:16
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İtalya'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel ve toprak kaymasında 2 kişi kayboldu.

Ülkenin kuzey ve orta kesimlerindeki bölgelerde 2 gündür süren yoğun yağış, güneydeki bazı vilayetlerde sel ve taşkınlara yol açtı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Campania Bölgesi'ndeki San Felice a Cancello'ya bağlu Talanico beldesinde dün öğleden sonra başlayan yoğun yağışın ardından toprak kayması yaşandı ve 2 kişi kayboldu. Kayıpların bir kişiyle yaşlı annesi olduğu belirtildi.

İtfaiye ve güvenlik güçlerinin, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Campania Bölgesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su basarken, bazı sürücüler araçlarıyla yollarda mahsur kaldı ve bazı noktalarda da toprak kayması olayları meydana geldi.

Basındaki haberlerde de Avellino ile Irpinia kentlerinde sağanak etkisiyle şehir merkezindeki caddelerde nehirleri andıran sel oluştuğu belirtildi.

Avellino'da itfaiye ekiplerinin haber alınamayan 12 yaşındaki bir çocuğu, sel nedeniyle mahsur kaldığı noktadan kurtardığı, itfaiye ekiplerinin bazı sakinleri evlerinden tahliye ettiği aktarıldı.

Kentlerde maddi hasar da oluşurken bölge halkının çamuru temizleme ve suları tahliye etmeye çalıştığı basına yansıdı.

Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da önceki gün 10 vilayete yönelik risk uyarısı yapmıştı.

Ülkede, pazartesi günü de Milano Malpensa Havalimanı'nda bazı terminalleri su basmış, yaklaşık 27 uçuş başka havalimanlarına yönlendirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Yoğun Yağış Sonucu Sel ve Toprak Kayması: 2 Kişi Kayboldu - Son Dakika

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