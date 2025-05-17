İtalya'daki Türk öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'daki Türk öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

İtalya'da yaşayan Türk öğrenciler, Roma'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

17.05.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da yaşayan Türk öğrenciler, Roma'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Roma merkezli İtalya'daki Türk Öğrenciler Birliği Derneği tarafından başkentin EUR semtindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda bir bayram etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Atatürk ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Öğrenciler Birliği Derneği Başkanı Ertuğrul Bozdağlı, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu bayramı hep beraber kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın sadece Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı değil aynı zamanda Atatürk'ün gençliğe duyduğu inancın ve güvenin güçlü göstergesi olduğunu belirten Bozdağlı, "'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Atatürk bu emaneti biz gençlere bırakmıştır. İtalya'daki Türk Öğrenciler Derneği Birliği olarak bu sorumluluğu taşımak, bu bilinci yaşatmak, bizler için hem bir görev hem büyük bir gurur kaynağıdır." dedi.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de 19 Mayıs'ın bir ruh olduğunu ve Türklerin bu ulusal bağımsızlık mücadelesinin, kendi özgürlük mücadelesini veren birçok millete ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Ülgen, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ndeki "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." sözüne atıfta bulunarak, "İnanın bu ırkçı bir söylem gibi suistimal edilmiş olsa da yıllarca farklı veçhelere çekilse de, bu çok basittir: Atatürk'ün kurduğu bu devleti gençlere emanet edişidir ve o yıllarda bu vizyonu sergileyen bilmiyorum ama başka bir lider de yoktur." diye konuştu.

Büyükelçi Ülgen, bugünkü etkinliğe gelen gençlerin her birinin Türkiye'ye ve Türkiye-İtalya ilişkilerine katkı yapacağını belirtti.

Ülgen, büyükelçiliğin kapılarının her zaman öğrencilere ve onların fikir ve önerilerine açık olduklarını söyledi.

Etkinlikte, uzun yıllardır Türk tarihi konusundan çalışmalar yapan Roma Sapienza Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fabio Grassi de bir İtalyan ve Avrupalı'nın gözünden Türk ulusal bağımsızlık mücadelesinin nasıl görüldüğünü ve önemini anlattı.

Grassi, 17 Mayıs'ta bir araya gelmiş olsalar da kendileri için bugünün ruhen 19 Mayıs olduğunu ve hep birlikte Atatürk'ü andıklarını belirterek, "Çok başarılı, efsanevi başarılara imza atan askeri bir lider fakat özellikle büyük bir siyasi lider. Vizyona sahip olan bir devlet adamını anıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılanlar, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda büyük bir Türk Bayrağı açarak birlikte fotoğraf çektirdi.

Türkçe marş ve şarkıların seslendirildiği etkinlik, büyükelçiliğin öğrenciler için hazırladığı ikramla son buldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Gençlik, Kültür, Güncel, İtalya, Spor, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'daki Türk öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya’da son buldu Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya'da son buldu
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’ne siyah çelenk bıraktı Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı
Paşinyan’ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İmamoğlu’nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
Samsun’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı kaldırıldı Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı GENÇFEST’te sahne aldı Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

18:07
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
16:36
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
00:08
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon 6 kişi tutuklandı
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı
23:39
İstanbul’da barış zirvesi Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
İstanbul'da barış zirvesi! Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
23:22
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü 1 kişi hayatını kaybetti
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti
23:01
BM’den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
BM'den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
22:43
Eski FBI Direktörü’nden ’86’ ve ’47’ sayılarıyla Trump’a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:36
Trump, Orta Doğu’daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Trump, Orta Doğu'daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 18:42:24. #7.11#
SON DAKİKA: İtalya'daki Türk öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.