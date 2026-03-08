İtalya'dan 20 Bin Geri Dönüş - Son Dakika
İtalya'dan 20 Bin Geri Dönüş

08.03.2026 00:12
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Orta Doğu krizinde 20 binden fazla İtalyan'ın döndüğünü duyurdu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu'daki krizin başından bu yana 20 binden fazla İtalyan'ın, bölgeden ülkelerine döndüğünü bildirdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki krizde İtalya hükümeti, Körfez ülkeleri ile Maldivler, Tayland ve Sri Lanka gibi ülkelerde mahsur kalan çoğu turist pek çok vatandaşının ülkeye dönmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tajani, bugün bakanlıkta bölge ülkelerinden büyükelçilerle yaptığı telekonferansın ardından basına yaptığı açıklamada, "Devam eden krizden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen bölgedeki büyükelçiler ve konsoloslarla durumu tekrar gözden geçirdik. Her şeyden önce, vatandaşlarımızın geri dönüşü her zaman bizim için önemli olmuştur. Krizin başlangıcından bu yana 20 binden fazla kişi geri döndü." dedi.

Tajani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi ile Dubai kentinden ve Umman'ın başkenti Maskat'tan mümkün olan en fazla sayıda "charter" seferlerle tahliye uçuşları düzenlenmesi için çalıştıklarını aktardı.

Irak'ta bulunan İtalyan enerji firması ENI'nin çalışanlarının neredeyse tamamının önce Kuveyt'e oradan da Suudi Arabistan'a geçtiğini dile getiren Tajani, Kuveyt'teki hava üssünde bulunan İtalyan Hava Kuvvetlerinin askeri birliğinde de personel sayısının azaltıldığını kaydetti.

Tajani ayrıca Lübnan'da da düşmanlıkların sona ermesi için Almanya, Fransa, İrlanda ve İspanya'dan mevkidaşlarıyla çalıştıklarını vurguladı.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da genel olarak, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde kayıtlı yaklaşık 90 bin İtalyan vatandaşının bulunduğu, yine bu bölgedeki turist sayısının bugün itibarıyla yaklaşık 7 bin 300 olduğunun tahmin edildiği ve bunun da önceki günlere göre bir düşüşe işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki bu son krizin, Güneydoğu Asya'da, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Malezya, Nepal, Seyşeller, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam'da bulunan yaklaşık 11 bin İtalyan turisti de dolaylı olarak etkilediği ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, İtalya, Güncel, Son Dakika

