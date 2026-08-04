İtalya'dan Düzensiz Göç Önerisi

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta)'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin ardından Avrupa Birliği (AB) dışında düzensiz göçmen tesisleri kurulmasını teklif ederek, üçüncü ülkelerin göçmenleri kabul etmesi için AB'nin "elindeki kozları kullanabilmesi" gerektiğini belirtti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Piantedosi, bugünkü AB içişleri bakanları olağanüstü toplantısında düzensiz göçmen sorununa ilişkin konuştu.

Düzensiz göçmen sorunu için çözüm önerilerinde bulunan Piantedosi, "AB ülkeleri dışında İtalya'nın Arnavutluk'taki göçmen merkezleri gibi AB göçmen tesisleri kurulmasını" teklif etti.

Piantedosi, sığınma süreçlerinin dış idaresi ve güvenli üçüncü ülkelere vatandaşlarının iadesi için yeni tesis modellerinin değerlendirilmesi gerektiğini ve bunun "insan kaçakçılığı ile düzensiz göçmen akışına karşı en güçlü caydırıcı" olacağını ifade ederek, "İtalya, bu konuda üye ülkelerin büyük kısmının giderek ilgi gösterdiği İtalya-Arnavutluk Protokolü ile yolu açtı." dedi.

Bakan Piantedosi, "Eğer üçüncü ülkeler kendi vatandaşlarının yeniden kabulü konusunda işbirliğini reddederse AB, elindeki tüm kozları kullanarak tüm sektörlerde katı şartlar koyabilmeli. Artık ekonomik diplomasiyi, güvenlik ve göç alanında işbirliğinden ayrı bir yolda yürütmeyi kaldıramayız." ifadelerini kullandı.

İspanya'dan gelenler için hava ve deniz sınırı kontrollerinin geçici olarak yeniden uygulamaya konmasının İspanya'yı ya da diğer ülkeleri hedef almadığını kaydeden Piantedosi, bunun "ulusal güvenliği ve Avrupa kontrol sisteminin bütünlüğünü korumayı amaçlayan bir tedbir" olduğunu savundu.

Piantedosi, Sebte'ye (Ceuta) yönelik düzensiz göç girişimlerinin ardından İtalya'nın İspanya ile Schengen Anlaşması'nı askıya almasının Madrid'i "cezalandırmayı amaçlamadığını" sözlerine ekledi.