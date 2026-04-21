İtalya'dan Rusya'ya Protesto

21.04.2026 21:09
Tajani, Rus sunucunun Meloni'ye hakaretini protesto etmek için Rus Büyükelçiyi bakanlığa çağırdı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya'daki bir televizyon sunucusunun, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye yönelik hakaret içeren açıklamaları dolayısıyla Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramanov'un resmi protestonun iletilmesi için bakanlığa çağırdığını bildirdi.

Bir Rus sunucunun, programında Başbakan Meloni'ye yönelik sözleri İtalya'da tepkilere yol açtı.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Rus televizyon sunucusu Vladimir Solovyev'in Başbakan Giorgia Meloni'ye yönelik son derece ciddi ve hakaret içeren açıklamaları üzerine resmi protestolarımı iletmek üzere Rusya Büyükelçisi Paramonov'u Dışişleri Bakanlığına çağırdım."

Tajani, Meloni'ye tam dayanışması ve desteğini belirtti.

Meloni liderliğindeki sağ koalisyonun diğer küçük ortağı aşırı sağcı Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de Rus sunucunun, Meloni hakkındaki sözlerinin, "vahim ve kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Giorgia Meloni'ye ciddi hakaretlerde bulunan Vladimir Solovyov'un Kremlin'e yakın olduğu belirtildi.

Solovyov'un, "faşist, tescilli bir aptal, kötü bir kadın" olarak nitelendirirken, "İnsanlık için bir utanç. İhanet onun ikinci adı; daha önce bağlılık yemini ettiği (ABD Başkanı Donald) Trump'a ihanet etti." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

