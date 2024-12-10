İtalya'dan Suriyelilere Sığınma Başvurularında Askıya Alma Kararı - Son Dakika
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İtalya'dan Suriyelilere Sığınma Başvurularında Askıya Alma Kararı

İtalya, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle Suriyelilerin sığınma taleplerini askıya aldı.

10.12.2024 00:16
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İtalya, Suriyelilerin sığınma talepleriyle ilgili işlemleri askıya aldığını bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni'nin bakanlar kurulu toplantısının ardından Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere bir toplantıya başkanlık ettiği belirtildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Savunma Bakanı Guido Crosetto, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano ve istihbarat servislerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıya ilişkin açıklamada, "Suriye'nin bazı bölgelerinde çatışmaların halen devam ettiği bir dönemde, toplantıda sivillerin güvenliğine verilen mutlak öncelik ile barışçıl ve kapsayıcı geçiş sürecinin sağlanmasının gerekliliği vurgulandı. İtalyan vatandaşlarının güvenliği, Hristiyanların ve tüm azınlıkların korunması konularına özel bir önem atfedildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Toplantıda, diğer bazı Avrupa ortaklarının aldığı kararlara paralel olarak, Suriye'den gelen sığınma başvurularının işleme konulmasının askıya alınmasına karar verildi. Şam'daki büyükelçiliğin görevine devam etmesi kararı alındı, hükümet, diplomatik misyonumuzun tüm çalışanlarına derin bir minnettarlık ifade etti. Hükümet, gelişmeleri başta bölgesel ortaklar, Avrupa ülkeleri ve G7 olmak üzere, yakın temas halinde izlemeye devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'dan Suriyelilere Sığınma Başvurularında Askıya Alma Kararı - Son Dakika

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