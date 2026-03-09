İtalya'dan Türkiye'ye Destek Mesajı - Son Dakika
İtalya'dan Türkiye'ye Destek Mesajı

09.03.2026 20:01
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, İran'ın balistik mühimmatına karşı Türkiye ile dayanışma vurguladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili, "Türkiye ile dayanışma içindeyiz ve Türk halkına yakınlığımızı ve dostluğumuzu belirtiyoruz." dedi.

ABD ve İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta saldırmasıyla başlayan ve Tahran yönetiminin bölge ülkelerine misillemeleriyle devam eden Orta Doğu'daki krize ilişkin Tajani, başkent Roma'daki bakanlıkta basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, "Savaşı uzatmak gibi bir niyetimiz yok, kimseyle savaş halinde değiliz. Uluslararası hukukun tamamen terk edildiği bir durum söz konusu, diplomatik çözüme götürecek bir yol aramak için ilerliyoruz." dedi.

İran'la diplomatik ilişkilerini sürdürdüklerini ve gerilimi azaltmak için çalıştıklarını dile getiren Tajani, "Bugün Türkiye'de yeni bir füze olayı yaşandı. Türk yetkililer bunun İran'dan fırlatıldığını söyledi. Her zaman son derece dikkatli olmalı ve gerginliğin tırmanmasından kaçınmalıyız. Türkiye ile dayanışma içindeyiz ve Türk halkına yakınlığımızı ve dostluğumuzu belirtiyoruz." diye konuştu.

Tajani, bu noktada bir karar alınırken dikkatle hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, şu an için NATO İttifakı'nın 5. maddesini uygulamanın gerekmediği düşüncesinde olduğunu vurguladı.

Türkiye'den gelebilecek talepleri de değerlendireceklerini söyleyen Tajani, büyük bir dikkatle ilerlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Tajani ayrıca, Körfez ülkelerinden ana vatana dönmek isteyen İtalyan turistlerle ilgili acil durumun sona erdiğini, dönmek isteyenlerin dönüşünün tamamlandığını belirtti.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığı da Orta Doğu'daki krizin başından bu yana 25 binden fazla İtalyan'ın ülkesine döndüğü bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, İtalya, İran

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
19:53
Putin’den Avrupa’ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
Putin'den Avrupa'ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
