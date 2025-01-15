İtalya'dan Venezuela'ya Diplomatik Tepki

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Antonio Tajani, ülkesine yönelik diplomatik sınırlama getiren Venezuela'nın başkenti Caracas'tan üç İtalyan diplomatın sınır dışı edilmesini kınamak ve bir İtalyan vatandaşının gözaltına alınmasını protesto etmek için Venezuela'nın Roma'daki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdığını bildirdi.

Tajani, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah, İtalyan vatandaşı Alberto Trentini'nin gözaltına alınmasıyla ilgili bilgi eksikliğini protesto etmek ve Caracas'tan üç diplomatımızın sınır dışı edilmesini kınamak amacıyla Venezuela maslahatgüzarının çağrılmasını istedim. İtalya, Venezuela'nın uluslararası hukuka ve halkının demokratik iradesine saygı göstermesi yönündeki talebini sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Trentini'nin, Venezuela'da 15 Kasım 2024'ten bu yana gözaltında bulunan bir sivil toplum kuruluşu çalışanı olduğu belirtildi.

Venezuela hükümeti, "düşmanca davranışlarda bulundukları" ve "aşırılık yanlısı gruplara destek verdikleri" gerekçesiyle Hollanda, Fransa ve İtalya'ya yönelik diplomatik kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

Venezuela hükümeti, söz konusu ülkelerden, büyükelçiliklerine akredite diplomat sayısını 48 saat içinde 3'e düşürmelerini istemişti.