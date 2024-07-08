İtalya Dışişleri Bakanı: Kiev'deki Çocuk Hastanesinin Bombalanması Beni Etkiledi - Son Dakika
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İtalya Dışişleri Bakanı: Kiev'deki Çocuk Hastanesinin Bombalanması Beni Etkiledi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kiev'de bir çocuk hastanesinin bombalanmasına dair görüntülerin kendisini etkilediğini belirterek, savaş suçlarının uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü açıklamıştı.

08.07.2024 17:17
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kiev'de bir çocuk hastanesinin bombalanmasına dair görüntülerin kendisini etkilediğini, savaş suçlarının uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini belirtti.

Tajani, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'da başkent Kiev'deki bir çocuk hastanesinin de olduğu farklı noktalara yönelik füze saldırılarına ilişkin, "Kiev'de bir çocuk hastanesinin bombalarla vurulduğu görüntüler beni etkiledi. Savaş suçları, bütün uluslararası toplum tarafından kınanmalıdır. Hükümet, Ukrayna'nın ve halkının egemenliğini savunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya Dışişleri Bakanı: Kiev'deki Çocuk Hastanesinin Bombalanması Beni Etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya Dışişleri Bakanı: Kiev'deki Çocuk Hastanesinin Bombalanması Beni Etkiledi - Son Dakika
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