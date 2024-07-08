İtalya Dışişleri Bakanı: Kiev'deki Çocuk Hastanesinin Bombalanması Beni Etkiledi

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kiev'de bir çocuk hastanesinin bombalanmasına dair görüntülerin kendisini etkilediğini, savaş suçlarının uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini belirtti.

Tajani, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'da başkent Kiev'deki bir çocuk hastanesinin de olduğu farklı noktalara yönelik füze saldırılarına ilişkin, "Kiev'de bir çocuk hastanesinin bombalarla vurulduğu görüntüler beni etkiledi. Savaş suçları, bütün uluslararası toplum tarafından kınanmalıdır. Hükümet, Ukrayna'nın ve halkının egemenliğini savunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirmişti.