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İtalya, İngiltere ve Arnavutluk liderleri yasa dışı göçü ele aldı - Son Dakika
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İtalya, İngiltere ve Arnavutluk liderleri yasa dışı göçü ele aldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Roma'da yasa dışı göçü ele alan üçlü toplantıda bir araya geldi. Liderler, yasa dışı göçün daha yapılandırılmış şekilde ele alınması ve insan kaçakçılarıyla mücadele için işbirliğini yoğunlaştırma konusunda anlaştı. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin genişleme sürecindeki ilerlemeler ve Batı Balkanlar'da istikrar sağlanmasının önemi de vurgulandı.

İtalya, İngiltere ve Arnavutluk liderleri yasa dışı göçü ele aldı
16.12.2023 - 17:51,
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Roma'da yasa dışı göçü ele alan üçlü toplantıda bir araya geldi.

İtalya'da Başbakan Meloni'nin aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) geleneksel siyaset festivali etkinliği "Atreju"ya katılmak üzere Roma'da bulunan Sunak ve Rama, Meloni tarafından Başbakanlık sarayı Chigi'de ağırlandı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, liderler, Avrupa'ya yönelik yasa dışı göçün daha yapılandırılmış şekilde ele alınması gerektiği konusunda anlaştıktan sonra insan kaçakçılarıyla mücadele için üç ülke arasında işbirliğini daha da yoğunlaştırma konusunda uzlaştı.

Üçlü görüşmede, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme sürecinde yakın dönemde kaydedilen ilerlemelerin üzerinde de duruldu ve Batı Balkanlar'da kesin bir istikrar sağlanmasının önemi yinelendi.

İtalya ve İngiltere, Tunus'taki göçmenlerin gönüllü geri dönüşlerini ortak finanse edecek

İtalya Başbakanlığından yapılan bir başka yazılı açıklamaya göre, Meloni ve Sunak, ikili bir görüşme yaptı.

Bu görüşmenin merkezinde, Meloni ve Sunak'ın 27 Nisan'da Londra'da imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde göç alanındaki ortak çalışmalar yer aldı.

İki lider, Tunus'ta mahsur kalan göçmenler için Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından oluşturulan menşe ülkelerine gönüllü geri dönüşlere ilişkin ilk İtalyan-İngiliz projesini ortaklaşa finanse etmeye karar verdi.

Meloni ve Sunak, Rusya'nın Ukrayna'daki işgali ve Orta Doğu'daki kriz kadar uluslararası gündemdeki konuları da ele aldı.

Kaynak: AA
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Giorgia Meloni, Rishi Sunak, İtalya, Roma, Son Dakika

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