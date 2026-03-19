İtalya: İran Terör Riski Sürdürüyor - Son Dakika
İtalya: İran Terör Riski Sürdürüyor

19.03.2026 16:03
Savunma Bakanı Crosetto, İran'ın doğrudan saldırı ihtimalini düşük görse de terör eylemleri riski olduğunu belirtti.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve Tahran'ın da misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krizde, İran'ın İtalya'ya doğrudan saldırmasını beklemediklerini ancak "terör riski olduğunu ve dünyanın her yerindeki uyuyan İranlı hücrelerin harekete geçebileceğini" söyledi.

Crosetto, "RTL 102.5" radyosuna bağlanarak Orta Doğu'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın İtalya'ya doğrudan saldırması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Crosetto, "Asıl mesele, terörizm. Dünyanın dört bir yanına dağılmış İranlı uyuyan hücrelerin sayısının yüzlerce olduğu tahmin ediliyor. Bu kişiler, her an terör eylemiyle harekete geçirilebilir. Yıllardır hareketsiz olan bu kişiler, dünyanın her yerinde bulunuyor. Bu, en büyük sorun." ifadelerini kullandı.

Crosetto, RAI televizyonuna verdiği demeçte de Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve buraya bir Avrupa ya da NATO gücü gönderilmesine ilişkin soruya, "Bir Avrupa filosu, bir NATO filosu olarak algılanacaktır ve bu nedenle ABD ve İsrail ile birlikte savaşa giren bir filo olarak görülecektir." yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı konusunda Birleşmiş Milletleri (BM) işaret eden Crosetto, "Bunun yerine BM bayrağı kullanılmalı. Avrupa, Çin, Asya, Hindistan ve dünyanın tüm ülkelerini bir araya getiren bir filo. Hürmüz'ü güvence altına almak için bir konvoy düzenlememiz gerekiyorsa, İran'ın bunu bir saldırı olarak görmemesi için bu, BM'den başlayarak tüm ülkelerin katıldığı bir koalisyon olarak yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya: İran Terör Riski Sürdürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İtalya: İran Terör Riski Sürdürüyor - Son Dakika
