İtalya, İsrail'den Özür Talep Etti

20.05.2026 22:30
Başbakan Meloni, aktivistlere kötü muamele nedeniyle İsrail Büyükelçisi'ni çağıracak.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'den uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle özür talep ederek, izahat için İsrail Büyükelçisi'ni çağıracaklarını duyurdu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meloni, "İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu aktivistlerin, insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması müsamaha gösterilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için kurumsal kanallardan gerekli tüm adımları derhal attıklarını aktaran Meloni, İtalya'nın ayrıca, bu aktivistlere uygulanan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine gösterilen tüm saygısızlık nedeniyle özür talep ettiğini vurguladı.

Meloni, "Bu nedenlerle, Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisi'ni derhal çağırarak olayla ilgili izahat isteyecek." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Tajani de Ben-Gvir'in videosunun kesinlikle kabul edilemez ve insan onuruna aykırı olduğunu vurguladı.

Tajani, Başbakan Meloni ile mutabık kalarak İsrail'in Roma Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağıracaklarını belirtti.

Bakanlık açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Bakan Tajani'nin talimatı üzerine, Bakanlık Genel Sekreteri Büyükelçi Riccardo Guariglia'nın, bugün Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan vatandaşlarını da ilgilendiren olaya ilişkin İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled'i çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlık Genel Sekreteri Guariglia'nın, İsrail Büyükelçisi'ne, İtalya hükümetinin "güçlü protestosunu" ilettiği aktarılarak, "Bu görüşmede, alıkonulan tüm İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılması ve hızlı şekilde İtalya'ya dönüşlerinin sağlanması talep edildi. Genel Sekreter, Bakan Tajani'nin talimatıyla, olaya karışan vatandaşların silahsız olmaları ve herhangi bir şiddet niyeti taşımamaları dikkate alındığında yaşananların kabul edilemez olduğunu yineledi. Ayrıca müdahalenin uluslararası sularda gerçekleşmesinin de vahim olduğunu vurgulayarak, son saatlerde yayımlanan görüntüler nedeniyle güçlü bir tepki verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, şunlar kaydedildi:

"Bugün Bakan Tajani tarafından da belirtildiği gibi, İtalyan hükümetinin Avrupa düzeyi de dahil olmak üzere alınabilecek en uygun siyasi girişimleri değerlendirme hakkını saklı tuttuğu ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı, olayı azami dikkatle takip etmeyi sürdürmekte ve Tel Aviv'deki İtalya Büyükelçiliği ve de İsrail makamlarıyla sürekli temas halinde kalarak İtalyan vatandaşlarına en yüksek düzeyde konsolosluk desteği sağlamaya ve onların mümkün olan en kısa sürede güvenli şekilde ülkelerine dönmelerini kolaylaştırmaya çalışmaktadır."

Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA

