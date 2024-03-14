İtalya, İsrail'e silah ihracatını durdurduğunu iddia ediyor

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İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah ihracatı yapılmadığını ileri sürdü.

Ülkede, bir ekonomi dergisinin İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) verilerine göre Ekim- Aralık 2023 döneminde İsrail'e silah ihracatı yapıldığı yönündeki haberi ve muhalefetteki 5 Yıldız Hareketinin (M5S) dün bu konuda hükümetten açıklama talep etmesinin ardından sağ koalisyon iktidarından bugün yanıt geldi.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, parlamentonun üst kanadı Senato'da senatörlerin sorularını yanıtlarken, İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana silah gönderilip gönderilmediği sorusuna, "7 Ekim'den sonra Silah Malzemeleri Yetki Birimi'nden İsrail'e yeni silah nakline ilişkin yeni bir yetki verilmedi. Devam eden bir askıya alma durumu söz konusu. Askıya alma, zamanında ve kesin biçimde tanımlandı." karşılığını verdi.

Crosetto, resmi belgelere sonradan yansıyan bazı materyallerin daha önce satışına izin verilen malzemeler olduğunu ve bunların Gazze'deki siviller üzerinde olumsuz etkisi olabilecek malzemeler olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de katıldığı bir etkinlikte, "7 Ekim'den beri uluslararası düzeyde de tanınan İsrail ile olan silah satışına yönelik sözleşmeleri durdurduk. O tarihten sonra eski sözleşmeler uygulanmış olabilir ama geçen yıl 7 Ekim'den önce sözleşmeler dahilinde ihraç edilen ürünlerin hiçbiri Gazze'de kullanılamadı." dedi.

Muhalefetteki M5S'nin Senato ve Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonundaki temsilcileri Senatör Bruno Marton ve milletvekili Riccardo Ricciardi, dün yaptıkları açıklamada, sağ koalisyon hükümetinin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik silah ihracatının durduğu açıklamasına karşın ISTAT verileriyle hükümetin bu açıklaması arasında çelişki olduğuna işaret etmiş ve Ekim-Aralık 2023 döneminde İsrail'e toplamda 2 milyon avrodan fazla bir meblağ karşılığında silah ihracatı yapıldığını öne sürmüştü.

Ülkede şubat ayı sonunda da haftalık yayın yapan ekonomi dergisi Altraeconomia'da ISTAT'ın güncellenen dış ticaret verilerine yer verilerek İtalya'dan İsrail'e silah ve mühimmat satışı olduğu haberleştirilmişti.

Ana muhalefetteki Demokratik Partinin lideri Elly Schlein da 20 Ocak'ta İsrail'e silah gönderilmemesi gerektiğini söylemiş, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ise buna yanıt olarak "7 Ekim'den itibaren İsrail'e daha fazla silah göndermemeye karar verdik, dolayısıyla bu konuyu tartışmaya gerek yok." demişti.