İtalya: Katliam Kutlamalarına İzin Yok

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İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, 7 Ekim tarihinin yaklaşmasına ilişkin "İsrail hükümeti, Filistin hükümeti veya İtalya hükümeti olsun, herhangi bir hükümete karşı meşru eleştiri de dahil olmak üzere her türlü özgür ifadeye izin vereceğiz ancak katliamları kutlama formüllerine izin vermeyeceğiz." dedi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Piantedosi, Avellino kentinde gazetecilerin "Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının ilk yıl dönümünde İtalya'da Filistin'e destek gösterilerine izin verilip verilmeyeceği" sorusuna, "İsrail hükümeti, Filistin hükümeti veya İtalya hükümeti olsun, herhangi bir hükümete karşı meşru eleştiri de dahil olmak üzere her türlü özgür ifadeye izin vereceğiz ancak katliamları kutlama formüllerine izin vermeyeceğiz. Şu saatlerde ve günlerde bazı kararlar alınacak ama temel paradigma bu olacak." yanıtını verdi.

Neden böyle bir karar aldıklarına ilişkin soruya da Piantedosi, "Bu tür gösterilerin kamu düzeni açısından sorun teşkil ettiğine inanıyoruz." yorumunu yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla İtalya'nın pek çok kentinde aylarca çok sayıda Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 342'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 709 askerinin öldüğünü, 4 bin 428 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 703 Filistinli hayatını kaybetti.