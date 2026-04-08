İtalya, Lübnan'daki Askerlerine Dokunulamaz Dedi

08.04.2026 18:31
Tajani, İsrail'in İtalyan askeri konvoyuna ateş açmasına tepki gösterdi ve bilgi talep etti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki İtalyan askeri araç konvoyuna, İsrail ordusunca ateş açılması konusunda İsrail'in Roma büyükelçisinden derhal bilgi talep edeceklerini, Lübnan'daki İtalyan askerlerinin "dokunulamaz" olduğunu söyledi.

İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda "Bakan'a sorular" oturumuna katılan Tajani, uluslararası gündemdeki konulara ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İsrail saldırısı altındaki Lübnan'daki durumun sorulması üzerine Tajani, "Lübnan'da savaşın yeniden başlamasından bu yana en şiddetli İsrail bombardımanı yaşandı. Lübnan genelinde bombardımanlara 150 uçağın katıldığından bahsediliyor. Özellikle Beyrut ve Sidon'da onlarca sivilin hayatını kaybettiği bildirildi." dedi.

Tajani, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geri dönüş için personel taşıyan bir İtalyan UNIFIL konvoyunun İsrail ordusunca engellendiği bilgisini paylaşarak, "İsrail uyarı ateşi araçlarımızdan birine hasar verdi. Neyse ki, herhangi bir yaralanma bildirilmedi, ancak konvoy geri dönmek zorunda kaldı." diye konuştu.

İtalya'daki İsrail büyükelçisi, dışişleri bakanlığına çağrılacak

Olayla ilgili İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled'i dışişleri bakanlığına çağıracaklarının sinyalini veren Tajani, "Bu salondan ayrılır ayrılmaz, Dışişleri Bakanlığından İsrail'in İtalya büyükelçisinden Lübnan'daki İtalyan askeri aracına verilen hasarın nedenleri ve bu hasara yol açan olaylar hakkında derhal bilgi talep etmesini isteyeceğim. Tekrar ediyorum, Lübnan'daki İtalyan askerlerine dokunulamaz. İsrail silahlı kuvvetlerinin, İtalyan askerlerine dokunma yetkisi yok." ifadelerini kullandı.

Tajani, ayrıca İsrail Meclisi'nde geçen ay sonunda kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasası hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail hükümetine açık ve kesin bir mesaj: yasa geri çekilmelidir. Derinden ayrımcı bir yasadır ve caydırıcı bir etkisi olmayan, insanlık dışı ve aşağılayıcı bir cezayı getiriyor. Hayat mutlak bir değerdir. Kimse onu elinden alma hakkını kendine mal edemez. Ölüm cezasına karşıtlığımız açık ve istisnasız, her zaman, her yerde geçerlidir."

Tajani, İsrail'i Gazze Şeridi'ne insani erişimi garanti etmeye, Hristiyan topluluklar da dahil olmak üzere şiddet uygulayan yasa dışı yerleşimcilerin davranışlarını kınamaya ve Batı Şeria'yı ilhak etme önerisinden kaçınmaya şiddetle çağırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Bu arada, muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) de Bakan Tajani ve hükümeti, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini kınamaya çağırdı.

"Bunun gibi olaylar tahammül edilemezdir ve tekrar etmemelidir"

Savunma Bakanı Guido Crosetto da bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'da UNIFIL'deki İtalyan birliği konvoyuna İsrail ordusunca ateş açılmasına tepki gösterdi.

Güney Lübnan'daki UNIFIL sorumluluk alanında bu sabah yaşananları "güçlü" ve "şiddetle" protesto ettiğini belirten Crosetto, "Şemaa'dan Beyrut'a hareket eden İtalyan birliğinin lojistik konvoyu, hareket ettiği üssünden yaklaşık iki kilometre uzaklıkta İsrail ordusu tarafından uyarı ateşiyle hedef alındı. Olayın ardından konvoy derhal hareketini durdurdu ve üsse geri döndü." ifadelerini kullandı.

Crosetto, şunları kaydetti:

"Yaşananların açıklığa kavuşturulması, İtalyan birliğinin ve tüm UNIFIL personelinin güvenliğini garanti altına almak için gerekli tüm önlemlerin alınması ve mavi berelilere verilen görev ile korumanın kararlılıkla hatırlatılması amacıyla BM'nin, İsrail makamları nezdinde acilen girişimde bulunmasını istiyorum. İtalya barış misyonunu desteklemeye devam edecektir, ancak UNIFIL'in rolüne tam saygı gösterilmesini ve kendi askerlerinin korunmasını talep etmektedir. Bunun gibi olaylar tahammül edilemezdir ve tekrar etmemelidir."

Kaynak: AA

Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Eski Göztepeli Jahovic’ten Icardi’yi kızdıracak yorum Öyle böyle küçümsemedi Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin

19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’inde büyük sürprizler
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
