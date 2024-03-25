İtalya, Moskova'daki terör saldırısı sonrası güvenlik önlemlerini artırıyor - Son Dakika
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İtalya, Moskova'daki terör saldırısı sonrası güvenlik önlemlerini artırıyor

İtalya İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen terör saldırısının ardından Paskalya Yortusu'nun yaklaşması nedeniyle ülkede güvenlik önlemlerini ve kontrollerini güçlendirmeye karar verdi. Bakanlık, terörle mücadele tedbirlerini güncellemek amacıyla saldırının dikkatli bir şekilde analiz edildiğini ve güvenlik güçlerinin hassas noktalarda gözetleme ve kontrol faaliyetlerini yoğunlaştıracağını açıkladı. Ayrıca güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerinin internet dahil izleme faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

25.03.2024 16:49
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İtalya'da İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısının ardından Paskalya Yortusu'nun da yaklaşması nedeniyle ülkede güvenlik önlemlerinin ve kontrollerinin güçlendirilmesi kararı aldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin başkanlığında güvenlik birimlerinin katılımıyla yapılan kamu düzeni ve güvenliği komitesinin toplantısında, halihazırda yürürlükte olan terörle mücadele tedbirlerini güncellemek amacıyla Moskova'da düzenlenen son saldırının dikkatli biçimde analiz edildiği belirtildi.

Ayrıca toplantıda, İtalyan topraklarındaki herhangi bir risk durumunu tespit etmek için güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerinin internet de dahil izleme faaliyetlerini sürdürmesinin önemi üzerinde durulduğu ifade edildi.

Toplantıda, Katolik Hristiyan aleminin bu hafta sonu kutlayacağı Paskalya Yortusu ve tatili nedeniyle güvenlik güçlerinin, hassas noktalarda gözetleme ve kontrol faaliyetlerini yoğunlaştırması kararının da alındığı bilgisi paylaşıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de söz konusu hassas noktaların tren garları, havalimanları, büyükelçilikler gibi yerler olduğu, bunun dışında Roma'ya komşu Katolik aleminin merkezi Vatikan Şehir Devleti ve çevresinde de güvenlik önlemlerinin Paskalya dönemi boyunca arttırılacağı kaydedildi.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Olayda 100'den fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, Moskova'daki terör saldırısı sonrası güvenlik önlemlerini artırıyor - Son Dakika

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