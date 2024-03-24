İtalya, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı ve Güvenliği Artırdı

Güncel

ROMA, 24 Mart (Xinhua) -- İtalya, Moskova'daki bir konser salonunda meydana gelen terör saldırısını kınarken, ülke genelindeki önemli ulaşım, kültürel ve dini mekanlarda güvenliği artırdı.

Rusya Soruşturma Komitesi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Cuma günü düzenlenen terör saldırısında en az 133 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, saldırıyı "masum sivillerin katledilmesi" olarak nitelendirirken "İtalyan hükümeti bu vahşi terör eylemini kesin ve kati şekilde kınıyor" dedi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da yaptığı açıklamada, dünyanın saldırı karşısında birlik olduğunu belirterek uluslararası topluma terörle mücadele çağrısında bulundu.

İtalya İçişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada Roma ve diğer kentlerde havaalanları, tren istasyonları, önemli kültürel ve dini mekanlar da dahil olmak üzere "hassas" alanlardaki güvenlik seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca Moskova saldırısının ardından olası riskleri analiz etmek üzere Pazartesi günü özel bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı.