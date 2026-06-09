İtalya\'nın 80. Kuruluş Yıldönümü İzmir\'de Kutlandı

İzmir'de İtalya Cumhuriyeti'nin 80'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Konak'ta bir otelin bahçesinde gerçekleştirilen resepsiyona İzmir Valisi Süleyman Elban, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, iş dünyası temsilcileri ve kentte yaşayan İtalyan vatandaşlar katıldı.

Resepsiyon, İzmir Büyükşehir Belediye bandosunun Türk ve İtalyan milli marşlarını çalmasıyla başladı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin 170 yıl öncesine dayandığını aktararak, "İki ülke cumhuriyet kurulmadan önce de ilişkilere sahiptiler. İzmir ile İtalya arasındaki dostluğun en somut kanıtını size göstermek açısından 1861 yılında İtalyan Konsolosluğunun İzmir'de açıldığını vurgulamak isterim." dedi.

Manzo, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ithalat ve ihracat ilişkileri yaklaşık 30 milyar dolar seviyelerindeydi. Bahsetmiş olduğumuz 30 milyar doların 5 milyar doları İzmir çıkışlı bir ticaretin, ilişkinin ürünüdür. Son olarak İzmir'de faaliyet gösteren 250 şirket bulunuyor. Buradaki insanlar iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi, derinleşip iyi seviyelere ulaşması için elinden geleni yapıyor. Yaşasın İtalya, yaşasın Türkiye, yaşasın ülkelerimiz arasındaki dostluk."

İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi de etkinliğin düzenlenmesinde görev alan herkese teşekkür ederek, "İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Pazar günü Türkiye Milli Takımı ilk maçını oynayacak. Buradan kendilerine başarılar dilemek istiyoruz. Yaşasın Türk-İtalyan dostluğu." ifadelerine yer verdi.

Resepsiyonda İtalya'nın tarihini anlatan fotoğraf sergisi de açıldı.

Konuşmaların ardından Manzo ve Bianchi tarafından İtalya'nın Bodrum Fahri Konsolosu Sinan Kızıltan ile İtalya Kültür Merkezi'nin kurulmasında katkısı bulunan Yüksel Tuncer'e İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.