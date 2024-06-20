İtalya'nın Bari Şehri: Tarihi ve Kültürel Zenginliklerin Yanı Sıra Makarnayla Meşhur - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'nın Bari Şehri: Tarihi ve Kültürel Zenginliklerin Yanı Sıra Makarnayla Meşhur

Bari, İtalya'nın güneydoğusunda yer alan bir liman kentidir. Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra ünlü makarna sokağıyla da turistlerin ilgisini çekmektedir. Bari, G7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmış olan Puglia Bölgesi'nin merkezidir ve lezzetli yemekleriyle de ünlüdür. Strada delle Orecchiette adı verilen sokak, kadınların el yapımı makarnalarını sattığı tezgahlarıyla ünlüdür. Turistler, çeşitli yöresel makarna çeşitlerini tatma veya satın alma imkanı bulmaktadır. Bari'deki diğer turistik yerler arasında Aziz Nikola Bazilikası, San Sabino Katedrali, Petruzzelli Tiyatrosu ve Norman Kalesi bulunmaktadır. Ayrıca, Murat semtindeki Art Nouveau mimarisinin örnekleri de görülmeye değerdir.

20.06.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın güneydoğusunda, Adriyatik Denizi kenarında yer alan liman kenti Bari, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra makarnayla meşhur sokağıyla turistlerin dikkatini çekiyor.

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'ne bu yıl ev sahipliği yapan Puglia Bölgesi'nin merkezi Bari, lezzetli yemekleriyle de biliniyor.

Bari'nin en meşhur sokağı olan Strada delle Orecchiette, kadınların otantik evlerinin önündeki tezgahlarda sattıkları el yapımı makarnalarıyla dikkati çekiyor.

"Kulak" şeklindeki makarnalardan adını alan sokakta turistler, başta kalamarlı, şalgam otlu ve brokolili olmak üzere birçok yöresel makarna çeşidini tatma ya da doğrudan ilk elden satın alma imkanı buluyor.

Taze makarnaların hemen pişirilip servis edildiği, kurutulmuş olanların ise sonra tüketilmek üzere satıldığı tezgahlar, turistlerin beğenisini kazanıyor.

"Strada delle Orecchiette", kente gelen sosyal medya fenomenlerinin de çekim yaptığı yerlerin başında geliyor.

"Sokaktaki kadınların makarna yapımını izlemek çok keyifli"

Malta'da yaşayan ve turistik ziyaret için şehre gelen Mihrican Elbasan, AA muhabirine, uzun zamandır gelmek istediği Bari'yi çok beğendiğini söyledi.

"Bari, İtalya'da olduğunuzu çok hissettiğiniz bir yer." diyen Elbasan, Barililerin çok sıcak kanlı insanlar olduğunu dile getirdi.

Kadınların makarna yapımını izlemekten keyif aldığını belirten Elbasan, "Bari diğer turistik İtalyan şehirleri kadar kalabalık değil, daha keyifli ve çevreyi gezmek için güzel bir destinasyon." diye konuştu.

Aziz Nikola Bazilikası, Güney İtalya'da inşa edilen ilk Norman kilisesi

Aziz Nikola Bazilikası, San Sabino Katedrali, Petruzzelli Tiyatrosu ve Norman Kalesi gibi tarihi yapılar da turistlerin merakla gezdikleri yerlerden.

Zengin tarihi ve kültürel mirasıyla dikkati çeken Bari'deki Aziz Nikola Bazilikası, Güney İtalya'da inşa edilen ilk Norman kilisesi olarak biliniyor.

Hem Katolik hem de Ortodoks Hristiyanlar için önemli bir hac merkezi olan kilise, Bari'nin koruyucu azizi Nikola'nın kalıntılarını kurtarmak ve barındırmak için yapılmış.

Noel Baba olarak bilinen figürün tarihsel kökeni olan Aziz Nikola'nın kalıntıları, Antalya Demre'den Bari'ye getirilmiş.

Art Nouveau mimarisinin örnekleri görülüyor

Romanesk mimarisiyle dikkati çeken San Sabino Katedrali'nin birkaç adım ötesinde tarihi Norman Kalesi yer alıyor.

Bari'deki kültürel etkinliklerin merkezi olan ve 1903'te inşa edilen Petruzzelli Tiyatrosu ise Avrupa'nın en büyük opera binalarından biri olarak öne çıkıyor.

Art Nouveau mimarisinin örnekleri ise Murat semtinde görülüyor. Adını Fransız General Giacchino Murat'tan alan semtteki 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş binalar, zarif cephe süslemeleri ve balkon demir işçiliğiyle dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Puglia, İtalya, Yemek, Sanat, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'nın Bari Şehri: Tarihi ve Kültürel Zenginliklerin Yanı Sıra Makarnayla Meşhur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim İşte Arda Güler’in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi
12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
11:37 Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi
11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
11:31 Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe’yi görevliler durdurdu Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
11:00 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü Sevgilisinin üstünü başını parçaladı Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
09:27 Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 13:12:54. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'nın Bari Şehri: Tarihi ve Kültürel Zenginliklerin Yanı Sıra Makarnayla Meşhur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement