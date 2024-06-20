İtalya'nın Bari Şehri: Tarihi ve Kültürel Zenginliklerin Yanı Sıra Makarnayla Meşhur

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İtalya'nın güneydoğusunda, Adriyatik Denizi kenarında yer alan liman kenti Bari, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra makarnayla meşhur sokağıyla turistlerin dikkatini çekiyor.

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'ne bu yıl ev sahipliği yapan Puglia Bölgesi'nin merkezi Bari, lezzetli yemekleriyle de biliniyor.

Bari'nin en meşhur sokağı olan Strada delle Orecchiette, kadınların otantik evlerinin önündeki tezgahlarda sattıkları el yapımı makarnalarıyla dikkati çekiyor.

"Kulak" şeklindeki makarnalardan adını alan sokakta turistler, başta kalamarlı, şalgam otlu ve brokolili olmak üzere birçok yöresel makarna çeşidini tatma ya da doğrudan ilk elden satın alma imkanı buluyor.

Taze makarnaların hemen pişirilip servis edildiği, kurutulmuş olanların ise sonra tüketilmek üzere satıldığı tezgahlar, turistlerin beğenisini kazanıyor.

"Strada delle Orecchiette", kente gelen sosyal medya fenomenlerinin de çekim yaptığı yerlerin başında geliyor.

"Sokaktaki kadınların makarna yapımını izlemek çok keyifli"

Malta'da yaşayan ve turistik ziyaret için şehre gelen Mihrican Elbasan, AA muhabirine, uzun zamandır gelmek istediği Bari'yi çok beğendiğini söyledi.

"Bari, İtalya'da olduğunuzu çok hissettiğiniz bir yer." diyen Elbasan, Barililerin çok sıcak kanlı insanlar olduğunu dile getirdi.

Kadınların makarna yapımını izlemekten keyif aldığını belirten Elbasan, "Bari diğer turistik İtalyan şehirleri kadar kalabalık değil, daha keyifli ve çevreyi gezmek için güzel bir destinasyon." diye konuştu.

Aziz Nikola Bazilikası, Güney İtalya'da inşa edilen ilk Norman kilisesi

Aziz Nikola Bazilikası, San Sabino Katedrali, Petruzzelli Tiyatrosu ve Norman Kalesi gibi tarihi yapılar da turistlerin merakla gezdikleri yerlerden.

Zengin tarihi ve kültürel mirasıyla dikkati çeken Bari'deki Aziz Nikola Bazilikası, Güney İtalya'da inşa edilen ilk Norman kilisesi olarak biliniyor.

Hem Katolik hem de Ortodoks Hristiyanlar için önemli bir hac merkezi olan kilise, Bari'nin koruyucu azizi Nikola'nın kalıntılarını kurtarmak ve barındırmak için yapılmış.

Noel Baba olarak bilinen figürün tarihsel kökeni olan Aziz Nikola'nın kalıntıları, Antalya Demre'den Bari'ye getirilmiş.

Art Nouveau mimarisinin örnekleri görülüyor

Romanesk mimarisiyle dikkati çeken San Sabino Katedrali'nin birkaç adım ötesinde tarihi Norman Kalesi yer alıyor.

Bari'deki kültürel etkinliklerin merkezi olan ve 1903'te inşa edilen Petruzzelli Tiyatrosu ise Avrupa'nın en büyük opera binalarından biri olarak öne çıkıyor.

Art Nouveau mimarisinin örnekleri ise Murat semtinde görülüyor. Adını Fransız General Giacchino Murat'tan alan semtteki 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş binalar, zarif cephe süslemeleri ve balkon demir işçiliğiyle dikkati çekiyor.