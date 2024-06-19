İtalya'nın Lombardiya Bölgesinde Aşırı Yağışlar Tarımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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İtalya'nın Lombardiya Bölgesinde Aşırı Yağışlar Tarımı Olumsuz Etkiliyor

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde son aylarda yaşanan aşırı yağışlar, tarım arazilerinde ekim yapmayı zorlaştırıyor. Bu durum mısır, soya ve pirinç gibi ürünlerin ekiminde büyük aksaklıklara neden oluyor. Çiftçiler, tarım yapamamaktan endişe duyuyor. Ayrıca, pirinç tarlalarında da su baskınları yaşanıyor ve toprak sürememe sorunu ortaya çıkıyor. Bu durum, tarım işletmeleri üzerinde belirsizlik yaratıyor ve sezonun nasıl geçeceği konusunda öngörüde bulunmak zorlaşıyor.

19.06.2024 11:53
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İtalya'nın kuzeyindeki sanayi ve tarım bölgesi Lombardiya'da son aylarda etkili olan aşırı yağışlar, tarım arazilerinde ekim yapılmasını güçleştiriyor.

İklim değişikliği olaylarından etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor.

Ülkenin orta ve güney bölgeleri için yüksek sıcaklık uyarıları yapılırken, Lombardiya Bölgesi ise son dönemde aşırı yağışlarla karşı karşıya. Bölgede pek çok tarım arazisinin sularla kaplı olması, hem ekimi hem de hasatı sekteye uğratıyor. Bu durum nedeniyle çiftçiler, tarım yapamamaktan dertli.

Lombardiya bölgesinin başşehri Milano ve civarına geçen ay 321 milimetre düşen yağış, son 30 yılda yüzde 234'lük artışa denk gelirken, bu durum bölgede tarım sektörünü ciddi şekilde etkiledi. Bu nedenle, mısır, soya ve pirinç gibi bazı ürünlerin ekiminde büyük aksaklıklar yaşandı.

Çiftçilerin en büyük örgütlerinden olan İtalya Ziraatçılar Derneğinin (Coldiretti) tahminlerine göre, Lombardiya bölgesinde son aylarda kaydedilen yağışlar nedeniyle, mısır için ayrılan tarlaların 3'te 1'i halen ekilemedi.

Coldiretti, normal koşullarda Lombardiya'da ilk ürün mısırın ekimin martın son günlerinde başlaması gerektiğine ancak geleneksel takvimde bu yıl gecikme olduğuna dikkati çekiyor.

"Tarlalar ekim için uygun koşullarda değil"

Milano'ya birkaç kilometre uzaklıktaki Poasco'da çiftçilik yapan 59 yaşındaki Vincenzo Villa, AA'ya yaptığı açıklamada, 60 hektarlık arazisinin 3'te 1'ini mısıra ayırdığını belirterek, " Mısır, henüz ekilmedi çünkü tarlalar, ekim için uygun koşullarda değil. Hava durumu tahminleri bu hafta boyunca daha da kötüleşeceğini söylese de daha iyi hava gelmesini bekliyoruz. Bu, henüz yapılmamış ekimler için de önemli bir kayıp anlamına gelecek, bu da yüzde 50'yi aşabilir." dedi.

Villa, mısır gibi konserve domates yetiştiriciliğindeki durumun da kendilerini endişelendirdiğini aktararak, "Domates, ekebildiğimiz tek ürün. Ektiğimiz tarlaların bir bölümünde domates halen canlı görünüyor ancak ya tamamen hasta ya da oksijensizlikten boğulmuş halde. Bitki, toprak altında oksijen bulamıyor. Halen canlı gibi görünen ürün dahi ölmeye mahkum. Hava durumu düzelse bile şu anda canlı görünen bitkileri kurtarabileceğimizi sanmıyorum." diye konuştu.

Villa, bu yılki hasadın tamamını kaybedebileceğini söyledi.

İtalya'da pirincin yarıdan fazlasının üretildiği Milano'dan Pavia'ya uzanan alandaki pirinç tarlalarında da zor şartlar hakim.

Aşırı yağışlar neticesinde söz konusu bölgede halen ciddi miktarda suyun tarım arazilerini kapladığı bunun da çiftçileri endişelendirdiği gözleniyor.

"Toprağı süremiyoruz"

Lombardiya'nın Mairano di Noviglio beldesinde üç nesildir ailesiyle tarlasında pirinç üreten 65 yaşındaki Gabriele Noe, bu yılki durumla daha önce karşılaşmadıklarını söyledi.

Noe, 160 hektarlık arazisinin 130 hektarını pirince ayırıp, yaklaşık bin ton pirinç ürettiğini belirterek, "(Bu yıl) Tamamen su altında kaldı. Toprağı süremiyoruz. Ekim yapmak için tekrar suya girmek zorunda kaldık ve alttaki toprak, tahılı alabilecek en iyi durumda değil. Ekim yapmakta bir ay geciktik ve halen ekim yapıyoruz. Önceki yıllarda bu zamanlarda pirinç fideleri 15-20 santimetreye ulaşmış olurdu." dedi.

Noe, her şeyin geç kaldığını, dolayısıyla olgunlaşmanın da geç olacağını belirterek, "Eylül ve Ekim aylarından korkuyorum, o zaman daha düşük sıcaklıklarla tahılın olgunlaşması duracak. Her şey yolunda giderse ve bundan sonra başka olumsuz koşullar olmazsa üretimimizin yarısını kaybetme riskimiz var." ifadelerini kullandı.

Lombardiya'da bu durum nedeniyle tarım işletmeleri üzerinde belirsizlik hakimken, sezonun nasıl gideceğine dair öngörüde bulunmanın güç olduğu ifade ediliyor.

Ülkede kuraklık nedeniyle ciddi sıkıntı çekilen 2022 yılında tarım sektöründe 6 milyar avro civarında zarar kaydedilmişti.

Kaynak: AA

İtalya, Mısır, Tarım, Çevre, Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'nın Lombardiya Bölgesinde Aşırı Yağışlar Tarımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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