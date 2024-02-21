İtalya'da Hava Kirliliği Nedeniyle Geçici Kısıtlamalar Uygulandı - Son Dakika
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İtalya'da Hava Kirliliği Nedeniyle Geçici Kısıtlamalar Uygulandı

İtalya\'da Hava Kirliliği Nedeniyle Geçici Kısıtlamalar Uygulandı

İtalya'nın kuzeyinde, özellikle Lombardiya bölgesinde Salı günü devam eden yüksek seviyedeki hava kirliliğine karşı geçici kısıtlamalar uygulandı.

21.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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MİLANO, 21 Şubat (Xinhua) -- Duomo Katedrali'nin çatısından çekilen fotoğrafta İtalya'nın Milano kentinin manzarası görülüyor, 20 Şubat 2024.

İtalya'nın kuzeyinde, özellikle Lombardiya bölgesinde Salı günü devam eden yüksek seviyedeki hava kirliliğine karşı geçici kısıtlamalar uygulandı. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Milano, İtalya, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Hava Kirliliği Nedeniyle Geçici Kısıtlamalar Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da Hava Kirliliği Nedeniyle Geçici Kısıtlamalar Uygulandı - Son Dakika
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