İtalya'nın UNIFIL Üssüne Roket Saldırısı
İtalya'nın UNIFIL Üssüne Roket Saldırısı

07.05.2026 19:28
Lübnan'daki İtalya'nın UNIFIL üssüne roket düştü, yaralanan olmadı. İncelemeler sürüyor.

İtalya Savunma Bakanlığı, İtalyan askerlerinin de görev yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Batı Bölge Karargahı olan Şemaa'daki üsse roket isabet ettiğini ve olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün öğleden sonra, kaynağı henüz belirlenemeyen bir roket, UNIFIL Batı Sektörü'ndeki İtalyan birliğinin bulunduğu Şemaa üssünün içine düştü. İtalyan personel arasında yaralanan bulunmuyor. Sadece bir askeri araçta hafif hasar meydana geldi. Roketin kaynağını ve olayın nasıl gerçekleştiğini kesin olarak değerlendirmek için incelemeler halen sürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, gelişmeleri sürekli takip etmek amacıyla Genelkurmay Başkanı General Portolano başta olmak üzere, İtalya Müşterek Operasyonlar Komutanlığı (COVI) ve UNIFIL'deki İtalyan birliğinin komutanı ile temas halinde olduğu kaydedildi.

Bu arada, İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, İtalyan birliğinin bulunduğu üsse düşen roketin, genellikle Hizbullah tarafından sıklıkla kullanılan kısa menzilli 107 milimetrelik bir roket olabileceği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

