Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, İtalya'ya ait bir SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/ Konya'da konuşlandırılacaktır."
Son Dakika › Güncel › İtalya, SAMP-T Sistemi'ni Konya'ya Gönderiyor - Son Dakika
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