İtalya Savunma Bakanı Crosetto Dubai'den Dönüş Yolu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya Savunma Bakanı Crosetto Dubai'den Dönüş Yolu

02.03.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Crosetto, Dubai'de mahsur kaldıktan sonra Umman'a geçip İtalya'ya döndü. İstifa çağrılarına yanıt verdi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından hava sahalarının kapanması nedeniyle mahsur kaldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden Umman'ın başkenti Maskat'a geçip oradan İtalya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla ülkesine döndü.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Crosetto, mahsur kaldığı Dubai'den karayoluyla Maskat'a geçti ve buradan da İtalya Hava Kuvvetlerine ait Gulfstream G550 tipi uçakla dün gece başkent Roma'ya döndü.

Dönüş yolunda La Repubblica gazetesine bir röportaj veren Crosetto, tansiyonun yükseldiği dönemde bir Körfez ülkesinde ailesiyle tatilde olmasına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Geldim çünkü mevcut bilgiler böyle bir ivmelenmeyi göstermiyordu. Diğerlerinden farklı olarak BAE'ye bir saldırı olabileceğini fark ettiğimde, ailemi eve götürmeye karar verdim. Sabah yola çıkacaklardı ancak, Abu Dabi'daki resmi görevim nedeniyle öğleden sonraki uçuşu tercih ettik. Özellikle Dubai'nin ilk anda vurulmasının kimse tarafından tahmin edilemediği göz önünde bulundurulduğunda, mahsur kalmamız polemik yapılacak bir şey değil."

Muhalefetin kendisinin istifasını istediği hatırlatılan Crosetto, "Gizlice gitmedim. Ailevi bir durum olduğu için koruma da istemedim ve sivil bir havayolu şirketini kullandım. 3 yıldır da böyle yapıyorum. Bence bu erdemli bir örnek de. Muhalefetin, benim için endişelendiğini sanmıyorum." dedi.

Crosetto, İtalya olarak, İran'a saldırıda rol almadıklarını ama ABD ve İsrail'den talep gelmesi durumunda bunu hükümet olarak, parlamentoyu da dahil ederek talepleri değerlendireceklerini ifade etti.

Bakan Crosetto ayrıca, La Stampa gazetesinin sorularına cep telefonu mesajlarıyla verdiği yanıtlarda, "hiçbir AB ülkesinin, ABD ve İsrail'in planından haberi olmadığını" savundu.

Öte yandan, Crosetto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dubai'de mahsur kaldığı sırada aynı zamanda BAE'li yetkililerle görüştüğüne dair BAE Savunma Bakanlığının paylaşımını takipçilerinin de görmesi için yeniden paylaştı.

Bu arada, Crosetto'nun bugün İtalyan parlamentosunun dışişleri ve savunma ortak komisyonunda Orta Doğu'daki kriz ve kendi durumuna ilişkin parlamenterlerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Bakan Crosetto, Dubai'de mahsur kalmıştı

ABD ve İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta saldırmasıyla başlayan krizde hava sahalarının kapanması sebebiyle pek çok kişi gibi İtalya Savunma Bakanı Crosetto'nun da ailesiyle Dubai'de mahsur kaldığı ortaya çıkmıştı.

Il Fatto Quotidiano gazetesi, 28 Şubat'taki özel haberinde, Crosetto'nun bir gün önce sivil uçakla ailesini almak için Dubai'ye gittiğini ve hava sahaları kapanınca burada kaldığını yazmıştı.

Dünya genelinde ilgi çeken haberin ardından İtalya'da muhalefet partileri, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini ve Crosetto'yu saldırıdan "habersiz" olmakla eleştirip, bakanın istifasını istemişti.

Bakan Crosetto, dün X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünden bu yana gerekli tüm teknik imkanları kullanarak, yurt dışındayken de hassas durumu yönetmeye devam ederken, bir yandan da İtalya'ya dönüyorum." ifadelerini kullandı.

Crosetto, ailesini geride bırakıp, uçuş masraflarını da fazlasıyla ödeyerek döneceğini belirtmiş ve kendisinin mahsur kalmasıyla ilgili polemiklere tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Savunma, Güncel, İtalya, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Savunma Bakanı Crosetto Dubai'den Dönüş Yolu - Son Dakika

İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
336 milyon Euro’luk Galatasaray’ı bile geçtiler İşte Türkiye’de en çok gol atan futbol takımı 336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı
Nihat Hatipoğlu’nu hiç böyle görmediniz Sorulan soruya çok sinirlendi Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında

14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:32
Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 15:04:28. #7.12#
SON DAKİKA: İtalya Savunma Bakanı Crosetto Dubai'den Dönüş Yolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.