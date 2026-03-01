İtalya Savunma Bakanı Dubai'den Dönüyor

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD ve İsrail'in dün İran'a saldırmasının ardından hava sahalarının kapanması nedeniyle mahsur kaldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden ülkesine dönmek üzere yola çıktığını açıkladı.

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Dünden bu yana gerekli tüm teknik imkanları kullanarak, yurt dışındayken de hassas durumu yönetmeye devam ederken, bir yandan da İtalya'ya dönüyorum." ifadelerini kullandı.

Crosetto, ailesini almak için Dubai'ye gittiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Elbette, başkalarını daha fazla tehlikeye atmamak için yalnız döneceğim, mevcut koşullar altında benimle seyahat edenler risk altında olabilirler. Elbette askeri bir uçakla döneceğim ve ailemi (bu tercihi anlayışla karşılıyorlar) burada bırakacağım. Onlar için de diğer İtalyan ve yabancı vatandaşlar için de talihsiz bir tesadüf ihtimali dışında kayda değer bir risk bulunmadığından emin oldum."

Askeri bir uçakla döneceğini ancak masraflarını üstlendiğini vurgulayan Crosetto, "Bir saat önce Ciampino'daki 31. Filo Komutanlığına, devlet uçuşlarında misafirler için öngörülen tarifeye kıyasla kendi tercihimle üç katı bir tutarı havale ettim. Böylece devlet uçağını kullanarak döndüğüm yönünde bana yönelik polemik yapılmasının da önünü kesmek istedim." ifadesini kullandı.

Crosetto, kendisine yönelik eleştirilere de tepki göstererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu polemik yapma biçimini utanç verici ve seviyesiz buluyorum. Dubai'ye yönelik saldırı gibi, zamanlaması ve gerçekleşme biçimi itibarıyla İran'ın olası tepkileri arasında öngörülmeyen gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan bir durumun istismar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte, dün ve bu gece burada bulunmam, devam eden krizin yönetiminde ve BAE ile ilişkilerde faydalı olmuştur. Aynı şekilde bugün Avrupalı ve Orta Doğulu mevkidaşlarımla yaptığım temaslar ile bu gece geç saatlerde Pentagon ile yapacağım görüşme de aynı derecede önemlidir."

Muhalefet, Crosetto'nun istifasını istiyor

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketinin (M5S) Başkan Yardımcısı Stefano Patuanelli, yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanı'nın Orta Doğu'daki askeri tırmanışın arttığı sırada Dubai'de mahsur kalmasının "şok edici bir gerçek" olduğunu belirterek, "Son yılların uluslararası güvenlik açısından en hassas dönemlerinden birinde, Savunma Bakanı fiziksel olarak ülkede bulunmuyor ve derhal ulusal topraklara geri dönemiyor." ifadelerini kullandı.

Patuanelli, hükümetin devam eden askeri gelişmelere ilişkin ne düzeyde önceden bilgi aldığını ve müttefiklerle ne tür bir koordinasyon içinde olduğunu böyle kritik bir aşamada sorgulamanın meşru olduğunu ifade ederek, "Bu hükümeti uzun zamandır siyasi olarak yetersiz buluyoruz ancak daha önce hiçbir zaman riskler ulusal güvenliği doğrudan etkilememişti. Bu nedenlerle, Savunma Bakanı'nın sonuçlarına katlanması ve istifa etmesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.