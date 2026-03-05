İtalya Savunma Bakanı'ndan ABD ve İsrail'e Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya Savunma Bakanı'ndan ABD ve İsrail'e Eleştiri

05.03.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Bakanı Crosetto, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların, "uluslararası hukuk kurallarının dışında" olduğunu söyledi.

Crosetto, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile hükümetin, Orta Doğu'daki son krize ilişkin tutumuna dair bilgi vermek üzere parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanat Senato'nun genel kurullarında parlamenterlere hitap etti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturumda, sabah saatlerinde Orta Doğu'daki dost ülkelere hava savunma sistemi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) de deniz kuvvetlerinden bir unsur göndereceklerini açıklayan Crosetto, daha sonra muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine ve sorularına yanıt verdi.

Bakan Crosetto, ABD ve İsrail'i uluslararası hukukun dışında hareket etmekle suçlayan muhalefetteki sol partilerden milletvekillerine yanıt verirken, "Elbette, bu yapılan uluslararası hukuk kurallarının dışındaydı." dedi.

Crosetto, hiçbir hükümetin, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırısından önce bilgilendirilmediğini vurgulayarak, "İsrail saldırısı, (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'in pozisyonu öğrenildiğinde başladı. Bu, dünyanın bilgisi dışında başlayan ve şimdi yönetmek zorunda kaldığımız bir savaş. Sorunumuz, patlak veren ve istemediğimiz bir krizin sonuçlarını yönetmek." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein ise Crosetto'nun dile getirdiği bu görüşün, kendisinin mi yoksa Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin mi görüşü olduğunu sorarak, "Meloni'nin ne düşündüğünü merak ediyorum. (ABD Başkanı Donald) Trump ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun stratejileri karşısında ezilip kalamazsınız." diye konuştu.

Diğer muhalefet milletvekilleri, Meloni hükümetinin sık sık ABD ve Başkan Trump'la çok iyi ilişkilere sahip olmakla övündüğünü hatırlatarak, iyi ilişkilere rağmen böyle bir harekatın başlayacağına dair önden Roma'nın haber alamamasını ve Savunma Bakanı'nın da bundan habersiz çatışma ortasındaki Dubai'de mahsur kalmasını eleştirdi.

Muhalefet milletvekilleri, Başbakan Meloni'nin parlamentoya bilgi vermeye gelmemesine ve bunun yerine 2 bakanını göndermesine de tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Savunma, İsrail, İtalya, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Savunma Bakanı'ndan ABD ve İsrail'e Eleştiri - Son Dakika

Salih Uçan’ın 552 günlük hasreti sona erdi Salih Uçan'ın 552 günlük hasreti sona erdi
İsrail vurdu Lübnan yangın yeri İsrail vurdu! Lübnan yangın yeri
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir
Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede
Vitor Pereira’dan Pep Guardiola’ya şampiyonluk yolunda büyük darbe Vitor Pereira'dan Pep Guardiola'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe

20:46
İşte dünyanın kilitlendiği savaşta ’’İhanet ülkesi’’ olarak anılan ülke
İşte dünyanın kilitlendiği savaşta ''İhanet ülkesi'' olarak anılan ülke
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
20:15
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
18:22
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 21:04:34. #.0.4#
SON DAKİKA: İtalya Savunma Bakanı'ndan ABD ve İsrail'e Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.