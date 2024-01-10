 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İtalya Savunma Bakanı: Ukrayna'yı desteklememek hata olur - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya Savunma Bakanı: Ukrayna'yı desteklememek hata olur

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'nın yaz aylarındaki saldırısının istenen sonuçları vermediğini belirterek, Ukrayna'yı desteklememenin siyasi ve stratejik bir hata olacağını söyledi. Crosetto, Ukrayna'ya yönelik silah yardımını 2024 boyunca sürdürmeyi hedefleyen kararnameyi desteklediğini ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sona erene dek desteklerinin sürmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya Savunma Bakanı: Ukrayna\'yı desteklememek hata olur
10.01.2024 - 14:53,
Abone Ol

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'nın yaz aylarındaki saldırısının istenen sonuçları vermediğini, bununla beraber Ukrayna'yı desteklememenin siyasi ve stratejik bir hata olacağını söyledi.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin yılbaşından önce kabul ettiği Ukrayna'ya yönelik silah yardımını 2024 boyunca sürdürmeyi hedefleyen kararname, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde görüşülmeye başlandı.

Kanun hükmünde kararname olarak yürürlüğe giren ancak hem Temsilciler Meclisi hem de parlamentonun üst kanadı Senatonun onayını alması gereken kararnameye dair söz alan Crosetto, şunları söyledi:

"Maalesef Ukrayna'nın yaz aylarındaki karşı saldırısı istenen sonuçları vermedi. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, Rus taarruzuna karşı koyabilmeleri için çabalarını desteklemeye devam etmek önemli. Kışla beraber Rusya'nın tepkisinin çok sert olması öngörülüyor. Rusya'nın amacı; Ukrayna halkının moralini düşürmek ve iç kırılmalar yaratmaktır. Bu nedenle kabine, Ukrayna'ya askeri ve sivil araç, malzeme, teçhizat konusunda somut yardım yapılmasına ilişkin yetkinin bir yıl daha uzatılmasını gerekli görmüştür."

"Ruslar mevzilerini korumak için 8 milyondan fazla mayın döşedi"

Crosetto, "Ukrayna, ilk kapı ama tek o değil. O kapının herhangi bir tepki olmadan kırılabileceği düşüncesi hakim olsaydı, başka kapılar da olurdu. Amaç, Rusça konuşan bir nüfusu korumak değil, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) adı verilen milletler topluluğunu yeniden kurmaktı." ifadesini kullandı.

Crosetto, Ukrayna istihbaratının tahminlerine göre, Rusların mevzilerini korumak için 8 milyondan fazla mayın döşediği bilgisini paylaştı.

İtalya Savunma Bakanı, diplomatik görüşmelerin başlatılmasını teşvik edecek, adil barışa yönelik her türlü adımı en başından bu yana kararlılıkla desteklediklerini de ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sona erene dek desteklerinin sürmesi gerektiğini vurgulayan Crosetto, "Önümüzdeki yol halen uzun ama geri adım atmak, siyasi ve stratejik bir hata olur. İtalya'nın, Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımdan gurur duyuyorum. Bu, on binlerce insanı kurtarmanın yoluydu. Umarım bu yardımlar devam eder." diye konuştu.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Temsilciler Meclisinde görüşmeler sürerken, muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Ukrayna'da insani yardım amaçlı tedbirlere halel getirmeden Ukrayna'ya silah tedarikinin hemen durdurulması ve diplomatik çabalara dönülmesine yönelik bir karar tasarısı sundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ukrayna, İtalya, Rusya, Savunma, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Savunma Bakanı: Ukrayna'yı desteklememek hata olur - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:42:04. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya Savunma Bakanı: Ukrayna'yı desteklememek hata olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement