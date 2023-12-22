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İtalya ve Arnavutluk Arasında Göçmen Merkezi Anlaşması Tartışması - Son Dakika
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İtalya ve Arnavutluk Arasında Göçmen Merkezi Anlaşması Tartışması

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Arnavutluk'ta temaslarda bulundu. Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile görüşen Tajani, ikili işbirliklerinin güçlendirilmesi konusunu ele aldı. Tajani ayrıca Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve diğer yetkililerle görüşecek ve göçmen merkezi projesini ziyaret edecek. Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, İtalya ile yapılan anlaşmanın incelenmesi için süreci askıya almıştı.

İtalya ve Arnavutluk Arasında Göçmen Merkezi Anlaşması Tartışması
22.12.2023 - 17:14,  Güncelleme: 17:19
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Arnavutluk'taki temasları kapsamında, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi.

Hasani, X hesabından yaptığı paylaşımda, Tajani ile görüşmelerinde mükemmel ikili işbirliklerinin güçlendirilmesi yollarını ele aldıklarını belirtti.

Tajani ülkedeki temasları kapsamında Başbakan Edi Rama ve diğer yetkililer ile bir araya gelecek, iki ülke arasında imzalanan ve Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Shengjin Limanı'nda inşa edilmesi planlanan göçmen merkezini ziyaret edecek.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Rama'nın 6 Kasım'da Roma'da imzaladığı anlaşma, düzensiz göçmenlerin Arnavutluk'a nakledilmesini öngörüyordu.

Anlaşma iki ülkede de tepkiye neden olurken, Arnavutluk Anayasa Mahkemesi 13 Aralık'ta, anlaşmanın onaylanma sürecini, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine, incelenmesi gerekçesiyle askıya almıştı.???????

Muhalefet milletvekilleri, söz konusu anlaşmada "tam bir şeffaflık eksikliği" olduğunu savunuyor. Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesinin oturumu 18 Ocak 2024'te yapılacak.

Kaynak: AA
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