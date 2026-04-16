İtalya ve Arnavutluk İşbirliği Görüşmesi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Roma'da, iki ülke arasındaki işbirliği alanları ile savunma ve düzensiz göçle mücadele konularını görüştü.

Meloni, Rama'yı, Başbakanlık Sarayı Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninden önce Rama'nın, daha önce de yaptığı gibi Meloni'yi diz çökerek selamlaması dikkati çekti.

Rama ile görüşmesine ilişkin Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Meloni, İtalya ve Arnavutluk olarak Kasım 2025'te yaptıkları hükümetler arası zirveyi hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Zirvenin üzerinden 5 ay geçtikten sonra bugün, Chigi Sarayı'nda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yapılan görüşme, ülkelerimizin ortak ilgi alanlarındaki özellikle bağlantısallık, savunma ve düzensiz göçle mücadele konularında ortaklığın güçlendirilmesini gözden geçirme fırsatı sağladı."