İtalya ve İrlanda, Filistin Aleyhindeki Şiddeti Kınadı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İrlanda Başbakanı Michael Martin, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kınanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Meloni, resmi ziyaret için Roma'da bulunan İrlandalı mevkidaşı Martin ile Başbakanlık binası Chigi Sarayı'nda görüştü. İki başbakan, görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı.

Başbakan Meloni, İtalya ile İrlanda ilişkilerinin büyüme kaydettiğini dile getirerek altyapı, enerji ve savunma gibi alanlarda Avrupa Birliği'nin (AB) öncelikleriyle tutarlı biçimde işbirliği geliştirebileceklerini söyledi.

Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış süreci istediklerini vurgulayan Meloni, Orta Doğu krizindeki gelişmeleri izlediklerini, istikrarın yeniden sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına alınması için yararlı çabaları desteklediklerini belirtti.

İsrail'in güvenlik hakkına halel getirmeden Gazze ve Batı Şeria'daki durumla ilgili bazı noktalarda hemfikir olduklarına işaret eden Meloni, "İki devletli çözüm, mümkün olan tek adil ve kalıcı barıştır. Sivil halka insani yardım sağlanmasının önemi ve İsrailli yerleşimcilerin şiddeti ve yerleşim faaliyetlerinin kınanması konularında mutabık kaldık. İsrail-Lübnan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması ve Lübnan egemenliğinin desteklenmesi planı konusunda anlaştık." diye konuştu.

"Batı Şeria'daki şiddete ve orada tekrarlanan yerleşimlere son verilmesi gerekiyor"

Konuk Başbakan Martin de Orta Doğu'da İran, Lübnan'da ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara acilen son verilmesi gerektiğini, bunun ancak diplomasiye, diyaloğa, insan haklarına ve uluslararası hukuka gerçek bir bağlılıkla mümkün olabileceğini vurguladı.

İtalyan hükümetinin, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yaptığı insani yardımları takdir ettiğini belirten Martin, "Ancak Gazze'ye çok daha yüksek miktarlarda insani yardımın gönderilmesine izin verilmesi gerekiyor. Batı Şeria'daki şiddete ve orada tekrarlanan yerleşimlere son verilmesi gerekiyor ve bu çatışmaların çözümü için gerçek bir diyalog yolu açmalıyız." ifadelerini kullandı.

İrlanda Başbakanı, Ukrayna'ya desteklerini yineleyerek, "Ukrayna'nın kendini savunmaya ve egemenliğini korumaya devam etmesi konusunda her ikimiz de kararlılığımızı koruyoruz. Ukrayna halkı, olağanüstü bir azim ve kararlılık gösterdi ve biz de onların yanında olmaya devam etmeliyiz." dedi.