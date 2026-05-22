İtalya ve İrlanda, Filistin Aleyhindeki Şiddeti Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya ve İrlanda, Filistin Aleyhindeki Şiddeti Kınadı

22.05.2026 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meloni ve Martin, Filistin topraklarındaki şiddetin sona ermesi ve diyalog vurgusu yaptı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İrlanda Başbakanı Michael Martin, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kınanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Meloni, resmi ziyaret için Roma'da bulunan İrlandalı mevkidaşı Martin ile Başbakanlık binası Chigi Sarayı'nda görüştü. İki başbakan, görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı.

Başbakan Meloni, İtalya ile İrlanda ilişkilerinin büyüme kaydettiğini dile getirerek altyapı, enerji ve savunma gibi alanlarda Avrupa Birliği'nin (AB) öncelikleriyle tutarlı biçimde işbirliği geliştirebileceklerini söyledi.

Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış süreci istediklerini vurgulayan Meloni, Orta Doğu krizindeki gelişmeleri izlediklerini, istikrarın yeniden sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına alınması için yararlı çabaları desteklediklerini belirtti.

İsrail'in güvenlik hakkına halel getirmeden Gazze ve Batı Şeria'daki durumla ilgili bazı noktalarda hemfikir olduklarına işaret eden Meloni, "İki devletli çözüm, mümkün olan tek adil ve kalıcı barıştır. Sivil halka insani yardım sağlanmasının önemi ve İsrailli yerleşimcilerin şiddeti ve yerleşim faaliyetlerinin kınanması konularında mutabık kaldık. İsrail-Lübnan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması ve Lübnan egemenliğinin desteklenmesi planı konusunda anlaştık." diye konuştu.

"Batı Şeria'daki şiddete ve orada tekrarlanan yerleşimlere son verilmesi gerekiyor"

Konuk Başbakan Martin de Orta Doğu'da İran, Lübnan'da ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara acilen son verilmesi gerektiğini, bunun ancak diplomasiye, diyaloğa, insan haklarına ve uluslararası hukuka gerçek bir bağlılıkla mümkün olabileceğini vurguladı.

İtalyan hükümetinin, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yaptığı insani yardımları takdir ettiğini belirten Martin, "Ancak Gazze'ye çok daha yüksek miktarlarda insani yardımın gönderilmesine izin verilmesi gerekiyor. Batı Şeria'daki şiddete ve orada tekrarlanan yerleşimlere son verilmesi gerekiyor ve bu çatışmaların çözümü için gerçek bir diyalog yolu açmalıyız." ifadelerini kullandı.

İrlanda Başbakanı, Ukrayna'ya desteklerini yineleyerek, "Ukrayna'nın kendini savunmaya ve egemenliğini korumaya devam etmesi konusunda her ikimiz de kararlılığımızı koruyoruz. Ukrayna halkı, olağanüstü bir azim ve kararlılık gösterdi ve biz de onların yanında olmaya devam etmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya ve İrlanda, Filistin Aleyhindeki Şiddeti Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
22:47
Konyaspor’u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu
Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 23:49:02. #7.13#
SON DAKİKA: İtalya ve İrlanda, Filistin Aleyhindeki Şiddeti Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.