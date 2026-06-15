İtalya ve Japonya'dan Enerji ve Uzay İşbirliği

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, enerji alanında işbirliğine yönelik mutabakat imzalarken, uzay konusunda işbirliğini artırma konusunda anlaştı.

Meloni, konuğu Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi sabah saatlerinde Roma'daki devlet konukevi Villa Pamphili'de resmi törenle karşıladı.

İki başbakan, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Ev sahibi Başbakan Meloni, birlikte çalışmak durumunda iki stratejik müttefik olduklarını belirterek, iki ülke arasında işbirliğini birçok alanda güçlendirmek istediklerini söyledi.

Meloni, Takaiçi ile Fransa ev sahipliğindeki G7 Zirvesi öncesinde bir araya geldiklerini hatırlatarak, Ukrayna'da barış çabalarının G7'nin ana konularından olacağını dile getirdi.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptından duydukları memnuniyeti dile getiren Meloni, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemini bir kez daha vurguladıklarını ifade etti.

"G7'nin enerji direncini güçlendirmek için atılması gereken adımları görüştük"

Japonya Başbakanı Takaiçi, "Tüm uluslararası toplum, enerji güvenliği açısından zorluklarla karşı karşıya. Bölgesel işbirliğinin önemini vurgulayarak, G7'nin enerji direncini güçlendirmek için atılması gereken adımları görüştük." diye konuştu.

Takaiçi, özellikle yarı iletkenler, kritik mineraller ve teknolojiler ticaretini içeren tedarik zincirlerinin direncini güçlendirmek için bugün hükümetler arasında imzalanan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

İtalya ana karasıyla Sicilya Adası'nı birbirine bağlamayı hedefleyen ve uzun yıllardır gündemde olsa da gerek maddi imkanlar gerekse yargı kararları sebebiyle inşasına henüz başlanamayan Messina Boğazı Köprüsü'ne de değinen Takaiçi, iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin sembollerinden biri olarak tanımladığı bu projenin en kısa sürede hayata geçirilmesini umduğunu söyledi.

Meloni, İtalya'nın İngiltere ve Japonya ile Aralık 2022'de duyurduğu "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" isimli 6. nesil savaş uçağı projesini de hatırlatarak, bu projede "nihayet operasyonel aşamaya geçildiğini" söylerken, Takaiçi de "bu proje üzerindeki çalışmaları hızlandırmak istediklerini" dile getirdi.

Uzay işbirliğinin derinleştirilmesi

İki başbakanın ortak açıklamasından sonra İtalya Başbakanlığından Roma ve Tokyo arasında uzay işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik ortak yazılı açıklama da paylaşıldı.

Açıklamada, iki başbakanın, uzay sektöründe bilimsel araştırmalardan güvenliğe ve uzay ekonomisine kadar her alanda İtalyan Uzay Ajansı (ASI) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) arasındaki mevcut ortaklıklar da dahil olmak üzere, işbirliğini daha da artırma konusunda mutabık oldukları bildirildi.