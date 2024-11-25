İtalya ve Japonya'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya ve Japonya'dan Savunma Anlaşması

İtalya ve Japonya, savunma işbirliğini güçlendirecek anlaşma imzaladı. Acil durumlar için hazırlık hedefleniyor.

25.11.2024 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya'nın, iki ülke arasında savunma sektöründeki işbirliklerini güçlendirmeye yönelik anlaşma imzaladığı bildirildi.

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın bugün Roma'da "Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Anlaşması"nı (ACSA) imzaladıkları ve bu anlaşmanın, İtalya ve Japonya arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Crosetto, anlaşmanın askeri alanda tedarik ve değişimin kolaylaştırılması ile acil durumlar ve doğal afetlerde yardımların hızla seferber edilmesi amacı taşıdığını ifade etti.

Crosetto, Japonya Dışişleri Bakanı ile bugün imzaladıkları anlaşmanın, gelecek nesiller için daha güvenli ve refah içinde bir gelecek inşa etme konusunda karşılıklı bir taahhüdü temsil ettiğini, anlaşmanın İtalya'nın İngiltere ve Japonya ile Aralık 2022'de duyurduğu "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" isimli 6. nesil savaş uçağı projesini de kapsadığını kaydetti.

Bakan Crosetto, "Bu işbirliğinin sadece savunma yeteneklerimizin büyümesine değil, aynı zamanda olumlu ve kalıcı bir uluslararası işbirliği modelinin oluşturulmasına da katkıda bulunacağından eminim. İtalya ve Japonya birlikte, diplomasinin ve diyalogun gücünün somut ve herkes için faydalı sonuçlar üretebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Savunma, Japonya, Güncel, İtalya, Dünya, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya ve Japonya'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:32 Kabine sonrası Erdoğan’dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 20:26:43. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya ve Japonya'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.