İtalya ve Japonya'dan Savunma Anlaşması

Güncel

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya'nın, iki ülke arasında savunma sektöründeki işbirliklerini güçlendirmeye yönelik anlaşma imzaladığı bildirildi.

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın bugün Roma'da "Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Anlaşması"nı (ACSA) imzaladıkları ve bu anlaşmanın, İtalya ve Japonya arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Crosetto, anlaşmanın askeri alanda tedarik ve değişimin kolaylaştırılması ile acil durumlar ve doğal afetlerde yardımların hızla seferber edilmesi amacı taşıdığını ifade etti.

Crosetto, Japonya Dışişleri Bakanı ile bugün imzaladıkları anlaşmanın, gelecek nesiller için daha güvenli ve refah içinde bir gelecek inşa etme konusunda karşılıklı bir taahhüdü temsil ettiğini, anlaşmanın İtalya'nın İngiltere ve Japonya ile Aralık 2022'de duyurduğu "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" isimli 6. nesil savaş uçağı projesini de kapsadığını kaydetti.

Bakan Crosetto, "Bu işbirliğinin sadece savunma yeteneklerimizin büyümesine değil, aynı zamanda olumlu ve kalıcı bir uluslararası işbirliği modelinin oluşturulmasına da katkıda bulunacağından eminim. İtalya ve Japonya birlikte, diplomasinin ve diyalogun gücünün somut ve herkes için faydalı sonuçlar üretebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.