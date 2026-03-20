İtalya ve Malta'da Müslümanlar bayram namazını kıldı
İtalya ve Malta'da Müslümanlar bayram namazını kıldı

İtalya ve Malta\'da Müslümanlar bayram namazını kıldı
20.03.2026 12:59
İtalya ve Malta'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

İtalya ve Malta'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

İtalya'nın başkenti Roma ve çevre kentlerde yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Roma Büyük Camisi'nde bir araya geldi. Farklı milletlerden binlerce Müslüman, namazın ardından bayramlaştı.

Yoğunluk sebebiyle Roma Büyük Camisi'nde bayram namazı üç kez kılındı. Başkent dışında Milano, Napoli, Torino, Floransa gibi farklı kentlerde de bayram namazı eda edildi.

İtalya'nın kuzey kesiminde yoğun olarak yaşayan Türk vatandaşları da bayram namazı için Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde bir araya geldi.

DİTİB'in Milano, Como, Venedik, Modena, Trieste, Verona ve Imperia'daki camilerindeki bayram namazına da yoğun ilgi gösterildi.

Vatandaşlar, bayram namazının ardından bayramlaştı.

Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Bilal Öztürk de bu bayram Modena'daki vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'da da aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu Müslümanlar bayram namazı için Marsa'daki tarihi Türk Şehitliği'nde bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Koordinatörü Ahmet Yunus Ergin'in kıldırdığı bayram namazının ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Barkın Kayaoğlu da burada vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya ve Malta'da Müslümanlar bayram namazını kıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: İtalya ve Malta'da Müslümanlar bayram namazını kıldı - Son Dakika
