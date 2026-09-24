İtalyan Boscolo, Eskişehir'de eşinin çizimlerini ateşte cam esere dönüştürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalyan Boscolo, Eskişehir'de eşinin çizimlerini ateşte cam esere dönüştürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalyan Boscolo, Eskişehir\'de eşinin çizimlerini ateşte cam esere dönüştürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 11. kez düzenlenen Uluslararası Cam Festivali'ne İtalya'dan katılan Aldo Boscolo, eşi Marta Rossetto'nun tasarımlarını yaklaşık bin derecelik ateşte cam esere dönüştürdü. Festivaldeki canlı uygulamalar ziyaretçilere üretim sürecini yakından görme fırsatı sundu.

ESKİŞEHİR'de Cam Festivali'ne İtalya'dan katılan Aldo Boscolo (37), eşi Marta Rossetto'nun (36) çizip tasarladığı şekilleri, yaklaşık bin santigratlık yüksek sıcaklıktaki ateşte cam eserler haline getiriyor. Eşi Marta'nın sanat görüşüne çok güvendiğini anlatan Boscolo, "20 yıldır beraberiz, kağıda çizdiği tasarımları bana veriyor. Ben de bin derecelik sıcaklıkta cam ham maddeleri kullanarak tasarımı cam eserlerine dönüştürüyorum" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, bu yıl 11'nci kez 'Uluslararası Cam Festivali' düzenledi. Açık Alevde Şekillendirme Atölyesi'nde İtalyan Aldo Boscolo, Serenay Gülyağcı ve Ayşem Ötük ateş başında camı ateşle şekillendirdi. Festivale İtalya'dan eşi Marta Rossetto ile birlikte gelen Aldo Boscolo'nun tasarımı ilgi çekti. Boscolo, festival boyunca eşi Rossetto'nun çizip tasarladığı şekilleri, yüksek sıcaklıktaki camı şekillendirerek esere dönüştürdü. Çiftin yürüttüğü üretim süreci de festivalin dikkat çeken çalışmalarından oldu. Camı ateşle şekillendiren Boscolo, eşiyle birlikte üretmenin kendileri için ayrı anlam taşıdığını belirterek, Rossetto'nun tasarımlarını camda hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE'DE İNSANLAR CANA YAKIN'

Yaklaşık 20 yıldır cam sanatlarıyla ilgilendiğini ifade eden Aldo Boscolo, eşinin de kendisine çizimleriyle yardım ettiğini söyledi. Eşi Marta'nın sanat görüşüne çok güvendiğini anlatan Boscolo, "Çünkü sanat görüşü ve yaratıcılığı oldukça yüksek birisi kendisi ve 20 yıldır da bana yardım ediyor. Kağıda çizdiği tasarımları bana veriyor. Ben de bin derecelik sıcaklıkta cam ham maddeleri kullanarak tasarımı cam eserlerine dönüştürüyorum. 20 yıldır camla ilgilendiğim için artık kendime has tekniklerde geliştirdim. Eşimin çizimlerine şekil vermeyi de çok seviyorum. Türkiye'de insanlar gerçekten oldukça cana yakın davrandı, oldukça yardımcı oldular. Buranın kültürü ve yemekleri oldukça güzeldi. İtalyan birisi olarak yemekleri sevmek, gittiğim ülkenin yemeğini sevmek oldukça zor ama yemekleri ve kültürü çok beğendim. Herkes bana yardımcı oldu" dedi.

Marta Rossetto da sanatsal ve yaratıcı çizimler yapmaya çalıştığını söyledi. Tasarladığı şekillerin eşinin sıcak ateşte cam sanatına dönüşmesini izlemeyi çok sevdiğini ifade eden Rossetto, "Oldukça sanatsal, yaratıcı bir kadınım. Orada keşfettiğimde kendimi buldum ve kocam da oldukça yardımcı oldu bu konuda. Tasarımları ben yapıyorum ve kocam da onları gerçeğe dönüştürüyor. Bu konumdan çok mutluyum, sanatçı kişiliğimi dışa vurabiliyorum. Türk insanı, Eskişehir insanı oldukça nazikti ve bize her anlamda yardımcı oldular" diye konuştu.

Festivalde farklı ülkelerden cam sanatçıları eserlerini ve tekniklerini sanatseverlerle buluştururken, 'Açık Alevde Şekillendirme Atölyesi'nde yapılan canlı uygulamalar, ziyaretçilere cam sanatının üretim sürecini yakından görme fırsatı sundu.

Kaynak: DHA
Kültür SanatEskişehirEtkinlikİtalyaTurizmKültürGüncelSanatAldoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ergen cildinde çok aşamalı rutin tartışması: İki dermatolog sade bakımda birleşti Ergen cildinde çok aşamalı rutin tartışması: İki dermatolog sade bakımda birleşti
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim 8-0’a rağmen yok Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok
Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Bursa’da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!
Gençlerle ilgili çarpıcı araştırma Yüzde 47’si insan yerine yapay zekaya güveniyor Gençlerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüzde 47'si insan yerine yapay zekaya güveniyor
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:27
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
10:45
Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizi sallayan deprem
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem
10:37
Beşiktaş’ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 11:54:47. #7.12#
SON DAKİKA: İtalyan Boscolo, Eskişehir'de eşinin çizimlerini ateşte cam esere dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei