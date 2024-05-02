İtalya'nın Frecce Tricolori Hava Akrobasi Ekibi Yeni Sezonuna Başladı

UDİNE, 2 Mayıs (Xinhua) -- İtalya'daki Rivolto Hava Kuvvetleri Üssü'nde hava akrobasi ekibinin 64. akrobasi sezonu vesilesiyle düzenlenen bir gösteri sırasında performans sergileyen İtalyan Frecce Tricolori hava akrobasi ekibi, 1 Mayıs 2024.
İtalya'nın Frecce Tricolori hava akrobasi ekibi, 5 Mayıs'tan itibaren ülkenin birçok bölgesinde performans sergileyecek. (Fotoğraf: Diego Petrussi/Xinhua)
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