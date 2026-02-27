İtalyan Lisesi'nde Öğretmen Grevinde Uluslararası Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalyan Lisesi'nde Öğretmen Grevinde Uluslararası Destek

27.02.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk öğretmenlere destek amacıyla başlatılan imza kampanyasına 150 kişi katıldı.

(İSTANBUL) - Tez-Koop İş Sendikası'ndan Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlerin sürdürdüğü greve ilişkin olarak yapılan açıklamada, greve destek amacıyla başlatılan imza kampanyasına 30'u İtalya'dan 150 kişinin destek verdiği bildirildi.

Tez-Koop İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin 2 Şubat'tan bu yana sürdürdüğü onur mücadelesi, sınırları aşarak uluslararası bir akademik dayanışmaya dönüştü. Türk öğretmenlerin maruz kaldığı ekonomik adaletsizliğe ve ayrımcı ücret politikasına karşı başlatılan imza kampanyasında, ilk aşamada Türkiye'den 120, İtalya'dan 30 olmak üzere toplam 150 saygın isim bir araya geldi" denildi.

"İmzacılar, İtalyan yönetimini 'ucuz emek' zihniyetinden vazgeçmeye ve meslektaşlarımızın taleplerini derhal karşılamaya davet ediyor."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmza verenlerin büyük çoğunluğunu Türkiye ve İtalya'nın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler ile temel hak ve özgürlükler konusunda uzman hukukçular oluşturuyor. Kampanyaya İtalya'dan destek verenler arasında, kamu hizmetlerinin savunulması ve sosyal haklar konusundaki çalışmalarıyla tanınan önemli eğitimci ve Attac İtalya kurucularından Marco Bersani de yer alıyor. Kampanya metni, öğretmenler arasındaki altı katlık ücret farkını, İtalyan yasalarının ihlalini ve eğitimde yaratılan 'suni hiyerarşiyi' sert bir dille eleştiriyor."

Özel İtalyan Lisesi önünde devam eden grev, sadece bir okulun iç meselesi olmaktan çıkmış; Türkiye akademik dünyasının ve İtalyan sivil toplumunun ortak vicdan meselesi haline gelmiştir. İmzacılar, İtalyan yönetimini 'ucuz emek' zihniyetinden vazgeçmeye ve meslektaşlarımızın taleplerini derhal karşılamaya davet ediyor."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalyan Lisesi'nde Öğretmen Grevinde Uluslararası Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Haftalardır forma giymeyen Tarık Çetin, Nottingham Forest maçına damga vurdu Haftalardır forma giymeyen Tarık Çetin, Nottingham Forest maçına damga vurdu
İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante’yi tartışmaya haddi yok İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante'yi tartışmaya haddi yok
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in çocukları babalarının soyadını kullanmayı bir bir bırakıyor Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocukları babalarının soyadını kullanmayı bir bir bırakıyor
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 22:21:27. #7.12#
SON DAKİKA: İtalyan Lisesi'nde Öğretmen Grevinde Uluslararası Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.