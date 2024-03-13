İtalyan savaş gemisi Duilio, Kızıldeniz'de insansız hava araçlarını durdurdu

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ROMA, 13 Mart (Xinhua) -- Kızıldeniz'de faaliyet gösteren İtalyan savaş gemisi Duilio, iki insansız hava aracını durdurup düşürdü.

İtalya Genelkurmay Başkanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, geminin Avrupa Birliği (AB) tarafından Yemen'deki Husi grubunun etkisi altındaki bölgelerde seyreden kargo gemilerini korumak amacıyla kısa süre önce başlatılan AB Deniz Kuvvetleri'nin (EUNAVFOR) ASPIDES operasyonunun bir parçası olduğu belirtildi.

EUNAVFOR, Husilerin kontrolündeki bölgelerden yapılan ve "seyrüsefer özgürlüğüne doğrudan ve yakın tehdit oluşturan" bir saldırıyı püskürtmek amacıyla insansız hava araçlarının düşürüldüğünü belirtti.

AB'ye göre, AB Konseyi tarafından onaylanan ASPIDES operasyonu, "denizdeki durumlar hakkında farkındalık sağlamak, gemilere eşlik etmek ve gemileri denizdeki olası çok alanlı saldırılara karşı korumak üzere" resmi bir savunma yetkisine sahip.

Sana kentindeki Husi medya departmanı yetkilisi Abdennaser Mahamed, Salı günü Ansa haber ajansına yaptığı açıklamada, "İnsansız hava araçlarımızın İtalyan donanması tarafından düşürülmesi, İtalya'nın düşmanlarımızın yanında yer aldığını ve İsrail'i savunduğunu yeniden doğruladı" dedi.

İtalya'nın şu anda grubun direkt hedefi olmadığını belirten yetkili, Kızıldeniz'deki Husi saldırılarının "İsrail gemilerinin işgal altındaki Filistin'e gitmesini engellemeye ve Gazze'ye saldıran İsrail'e destek veren ABD ve İngiliz gemilerini hedef almaya" odaklanmayı sürdüreceğini vurguladı.