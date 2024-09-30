ITEC Günü 60. Yılında Kutlandı - Son Dakika
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ITEC Günü 60. Yılında Kutlandı

ITEC Günü 60. Yılında Kutlandı

Hindistan'ın ITEC programı, 60 yılda 200 bin memura eğitim imkanı sunarak dostluk köprüleri kuruyor.

30.09.2024 21:46
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"Hindistan Teknik ve Ekonomik İşbirliği (ITEC) Günü"nün 60. yıl dönümü, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinliğe, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Anto Alphonse, Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Sadin Ayyıldız, ITEC programı mezunları ve çok sayıda davetli katıldı.

Alphonse, 1964'ten beri yürütülen ITEC programı kapsamında, yaklaşık 160 ülkeden 200 binin üzerinde memurun eğitim gördüğünü söyleyerek, programın her yıl binlerce kişiye Hindistan'daki enstitülerde eğitim görme imkanı sağladığını kaydetti.

Programın Türkiye ile Hindistan arasında dostluk köprüleri kurmaya katkı sunduğunu dile getiren Alphonse, 1964'ten beri birçok Türk memurun programdan faydalandığını belirtti.

Alphonse, iki ülke arasındaki tarihsel ilişkilere dikkati çekerek, halklar arasındaki etkileşimin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye-Hindistan ilişkileri

Ayyıldız da haziranda hayatını kaybeden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul'u anarak, taziyelerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığının merhum Büyükelçi hakkında yayınladığı taziye mesajına atıfta bulunan Ayyıldız, Paul'un görevi sırasında Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf ettiğini anlattı.

Ayyıldız, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, Hindistan ve Türkiye ilişkilerinin tarihinin köklü geçmişi olduğuna dikkati çekti.

İki ülke arasında ve halkları arasında her zaman dayanışma örneklerinin görüldüğünü vurgulayan Ayyıldız, dayanışmanın sadece ihtiyaç anlarında değil, teknik, bilimsel, kültür ve diğer işbirliği alanlarının da teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayyıldız, "ITEC bu tür işbirliklerinin çok başarılı bir örneğidir. ITEC'in Türkiye'deki kapasite geliştirme çalışmaları sayesinde, birçok devlet kurumundan çok sayıda Türk yetkili, Hindistan'da çeşitli alanlarda ve sektörlerde eğitimler aldı." diye konuştu.

Hindistan hükümeti tarafından 1964'ten bu yana finanse edilen ITEC programı çerçevesinde Hindistan, kalkınma deneyimlerini gelişmekte olan yaklaşık 160 ülke ile paylaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ITEC Günü 60. Yılında Kutlandı - Son Dakika

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