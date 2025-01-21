İtfaiye Geç Kalınca Ceza Kesildi

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Balıkesir'de trafik kazasına müdahale için yola çıkan itfaiyenin, kendisine yol vermeyen hafif ticari araç yüzünden geç kalma anı cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

İtfaiye ekipleri, Bandırma ilçesinde 5 kişinin yaralandığı kazaya müdahale için yola çıktı. Sol şeritte hızla olay yerine varmak için ilerleyen ekip, bir hafif ticari aracın engeliyle karşılaştı.

Siren ve korna çalarak geçmeye çalışan itfaiye ekibi, hafif ticari aracın yol vermemesi nedeniyle olaya müdahalede gecikti.

Daha sonra aracın sağından geçerek kaza yerine ulaşan ekipler, 5 yaralıyı sıkıştıkları araçtan kurtardı.

Hafif ticari aracın yol vermediği anlar, itfaiye ekiplerinin cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Çekilen görüntüyü inceleyen trafik ekipleri, itfaiyeye yol vermeyen araca cezai işlem uyguladı.